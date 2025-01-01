Меню
Шепот сердца
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шепот сердца

Спектакль Шепот сердца

Евгений Гришковец в роли человеческого сердца
Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сердце на сцене: новый спектакль Евгения Гришковца в Москве

На театральной сцене вновь появится Евгений Гришковец в роли солиста. Автор и режиссер, он представляет свое новое произведение, в котором выступает не просто как актер, но и как главный герой — человеческое сердце. Это необычное решение позволяет Гришковцу исследовать глубинные эмоции и мысли, которые не оставят зрителей равнодушными.

Декорации и народная поддержка

Сценографию спектакля создала ученица известного театрального деятеля Дмитрия Крымова — Ольга Никитина. Однако самой интересной деталью является то, что на создание декораций собирали средства через краудфандинг. Этот редкий пример театрального проекта демонстрирует, как поддержка зрителей может сыграть ключевую роль в воплощении идеи на сцене.

Всего за два месяца до премьеры Гришковец объявил о запуске краудфандинговой кампании, которая позволила собрать необходимую сумму в срок. Это свидетельствует о том, что интерес к театру и желание поддержать артистов живы и готовы к действию.

Заключение

Спектакль обещает быть не только интересным, но и значимым событием в театральной жизни. Уникальное видение Гришковца, его роль как сердца, способного говорить, захватит зрителей и заставит их задуматься о важном. Не упустите возможность стать частью этого театрального опыта!

Режиссер
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
В ролях
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец

Купить билет на спектакль Шепот сердца

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

Фотографии

Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца Шепот сердца

