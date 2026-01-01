Спектакль Шёпот сцены

Шёпот сцены: мистический аудиопроменад в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится уникальный аудиопроменад «Шёпот сцены», посвящённый 150-летию театра. Режиссёр Артём Терехин создал это особое мистическое переживание для 15 участников каждого сеанса. Гостям предоставят специальное оборудование, которое позволит им ощутить магию театра в тёмное время суток, когда позади остаются все спектакли, а зал пустует.

Что такое «Шёпот сцены»?

«Шёпот сцены» — это первый аудиопроменад в театре Пушкина, выполненный с любовью к театральному искусству. Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к таинственным историям и призракам, населяющим театр. Каждый сеанс предназначен для небольшой аудитории, что делает впечатление более интимным и захватывающим.

Мнение режиссёра

Режиссёр Артём Терехин рассказывает: «Для меня было важно передать зрителю чувства и трепет к театру, чтобы он понял, что это не просто место для просмотра спектаклей. Это мистическое пространство с особым магнитом. Я бы назвал это сакральной прогулкой, когда ничего не отвлекает: лишь ты, темнота и голос в наушниках.»

Что вас ждёт на променаде?

Участники смогут встретиться с духами театра и узнать много интересного о его истории. Это уникальная возможность понять, за что мы любим театр особенной любовью. Не упустите шанс стать частью аудиопроменад «Шёпот сцены» и открыть для себя новые грани театрального искусства.