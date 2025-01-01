Меню
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Шепни мне тихо о любви

Шепни мне тихо о любви

Постановка
Дом Кочневой 12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в честь 125-летия Курта Вайля

Курт Вайль — имя, которое может быть не слишком знакомо широкой публике, однако его песни звучали из уст таких знаменитостей, как Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и Нина Симон. Этот композитор, родившийся в Германии в еврейской семье, пережил трудные времена, перебравшись в Париж, а затем в Нью-Йорк, спасаясь от нацистского режима.

Вайль стал связующим звеном между высокими стандартами западноевропейского музыкального искусства и легкими жанрами, такими как оперетта и кабаре. Его влияние на бродвейский мюзикл невозможно переоценить. Вайль оставил после себя обширное наследие, включающее симфонии, концерты, дивертисменты и кантаты. Его творчество вдохновляло таких мэтров, как Игорь Стравинский, Дариюс Мийо и Албан Берг, а также находило отклик у широкой аудитории, которая с радостью слушала и перепевала его вокальные композиции.

Что ждать на концерте

Концерт, посвященный 125-летию со дня рождения Курта Вайля, объединит самые известные произведения композитора. Возможно, некоторые мелодии покажутся знакомыми и любимыми зрителям. В программе вечера:

  • Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано)
  • Заслуженный артист России Олег Вайнштейн (фортепиано)
  • Мастер художественного слова Анна Фомичёва

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Это уникальная возможность услышать шедевры композитора и погрузиться в атмосферу музыки, которая оставила неизгладимый след в истории.

Купить билет на концерт Шепни мне тихо о любви

В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 900 ₽

