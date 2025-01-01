Концерт-трибьют группы КИНО: Возвращение к легенде

Вечер для тех, чьё сердце начинает биться быстрее от музыки группы КИНО и песен Виктора Цоя! Приглашаем вас на уникальную возможность вновь пережить атмосферу 89-90-х годов вместе с краснодарской группой «Схема».

Неповторимый звук и хиты, которые волнуют

Группа «Схема» предлагает настоящий трибьют, максимально приближенный к голосу Виктора Цоя. Их выступление не просто концерт, а возможность погрузиться в атмосферу оригинальных аранжировок, которые так ценят поклонники. В рамках 2-часовой программы вы сможете насладиться самыми известными хитами КИНО, которые не утратили своей актуальности за десятилетия.

Посвящение легенде

Для музыкантов это выступление стало возможностью отдать дань уважения творчеству одного из самых значимых музыкантов страны — Виктора Цоя. Это шанс почувствовать его магию заново и погрузиться в уникальную атмосферу.

Удобства для зрителей

Ваше удовольствие от концерта продлится далеко за полночь благодаря мастерству барменов Рок-бара «Треугольник» и безупречному обслуживанию официантов. Кроме того, музыкальная поддержка от нашего DJ Rockoteka создаст незабываемое настроение на протяжении всего вечера!

Не упустите шанс стать частью этого особенного вечернего шоу. Пусть музыка КИНО будет с вами!