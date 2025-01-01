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О концерте/спектакле

Вечер с музыкой КИНО: трибьют Виктора Цоя в Сочи

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который заставит ваше сердце биться чаще под звуки легендарной музыки группы КИНО и бессмертных песен Виктора Цоя! Этот концерт — настоящий подарок для всех поклонников творчества одного из самых значимых рок-музыкантов нашей страны.

Трибьют от группы «Схема»

На сцене — краснодарская группа «Схема», признанный лучший трибьют КИНО на Юге России. Музыканты максимально приближены к оригинальному звучанию: их вокал точно передает манеру исполнения Виктора Цоя, а аранжировки остаются верными духу 89-90-х годов. В программе — самые знаменитые хиты, которые за десятилетия не утратили своей актуальности.

Длительность и атмосфера

Концертная трибьют-программа продлится два часа и подарит вам возможность вновь пережить магию музыки, которая вдохновляет поколения. Это отличный шанс отдать дань уважения творчеству Виктора Цоя и насладиться атмосферой настоящего рок-концерта.

Бар и DJ-сет

Для вашего комфорта будут работать мастера своего дела — бармены Рок-бара «Треугольник». А за музыкальное сопровождение в перерывах между выступлениями будет отвечать наш DJ с уникальной программой Rockoteka. Официанты позаботятся о вашем обслуживании, чтобы вы могли наслаждаться концертом до глубокой ночи!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Ждем вас на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 30 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
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