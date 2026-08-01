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Схема. Кино трибьют
Киноафиша Схема. Кино трибьют

Схема. Кино трибьют

18+
Возраст 18+

О концерте

Группа «Схема» в рок-баре «Треугольник»

В рок-баре «Треугольник» выступит краудингибасская группа «Схема», которая завоевала репутацию лучшего трибьюта легендарной группы «Кино» на Южном Урале. Группа воспроизводит уникальное концертное звучание «Кино» 80-х и 90-х годов, сохраняя оригинальные аранжировки.

Звук и мастерство

Вокалист «Схемы» максимально приближен к голосу Виктора Цоя, что позволяет зрителям вновь ощутить атмосферу тех незабываемых лет. Каждый концерт — это дань уважения легенде и напоминание о вечно актуальных хитах, которые были популярны и остаются востребованными до сих пор.

Программа концерта

В концертную программу войдут самые знаменитые хиты группы «Кино», которые не утратили своей актуальности за долгие десятилетия. Этот концерт станет настоящим праздником для всех поклонников творчества Виктора Цоя и ценителей качественных трибьют-концертов.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая продолжает вдохновлять и объединять людей по всей стране!

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Август
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21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1000 ₽

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