Шекспировские сонеты, обрамленные в музыку разных эпох
Театр-цирк «Монгольфьери» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Шекспир, которого вы не слышали от «ЦИрка Монгольфьери»

Туманный классик и скучные сонеты — забудьте об этом! В театре «Цирк Монгольфьери» под светом свечей, в сопровождении аккордеона и фортепиано, состоится поэтический вечер, который перевернёт ваше восприятие Шекспира. Здесь стихи оживут голосом Ивана Федорука, актёра БДТ, известного своей ролью Ромео в спектакле «Джульетта». Вместо простой декламации, он будет проживать 20 сонетов так, как будто это личный разговор о страсти, одиночестве и любви.

Музыку вечера создаст Владимир Розанов, музыкант и композитор, артист оркестра БДТ. Его классические произведения, написанные специально для этого события, поддержат ритм стихов и добавят уникальность атмосфере вечера.

Зачем приходить

Этот вечер — отличная возможность наконец-то прочувствовать поэзию Шекспира. Позвольте себе впустить слова через сердце, а не лишь через школьные уроки. Слово найдёт вас, и, возможно, вы откроете для себя совершенно новый мир поэзии.

Приходите, чтобы стать частью этой магии!

