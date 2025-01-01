Меню
ШекспирГамлет
Билеты от 500₽
Киноафиша ШекспирГамлет

Спектакль ШекспирГамлет

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Неожиданный Гамлет: новая интерпретация классики в Театре Моссовета

Сценическая версия Е. Марчелли пьесы У. Шекспира «Гамлет» в переводе М. Морозова обещает стать ярким событием в театральной жизни. История постановок «Гамлета» на российской сцене усыпана множеством творческих удач, и каждая версия этого произведения приносит что-то новое.

Режиссер Евгений Марчелли, известный как глубокий психолог, исследующий тайные закоулки человеческой души, предлагает зрителям неожиданную интерпретацию событий шекспировской трагедии. В его версии Гамлет выступает как носитель злой энергии, которая разъедает его изнутри и во многом определяет его поступки. Эта трактовка дает новый взгляд на классическую историю, позволяя по-новому осмыслить не только роль главного героя, но и отношения внутри королевской семьи.

Члены семьи Гамлета живут в атмосфере тотального недоверия и отчуждения, что делает их взаимодействие особенно драматичным. Поставленная Марчелли версия приглашает зрителей глубже задуматься о нравственных дилеммах и внутренних конфликтах, которые не теряют актуальности с течением времени.

Посещение спектакля станет не только эстетическим впечатлением, но и возможностью для саморефлексии о человеческих отношениях и зле, которое может жить в каждом из нас.

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Кирилл Быркин
Александр Яцко
Александр Яцко
Юрий Беркун
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова

Купить билет на спектакль ШекспирГамлет

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
14 февраля суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

ШекспирГамлет ШекспирГамлет

