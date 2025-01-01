Пластический спектакль в «Арт-платформе» в Новом Манеже

Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль, который представляет собой постмодернистский синтез традиционного перформативного сценического искусства Японии. Здесь переплетаются театры Но и буто, маскарад, предметный театр, современная европейская хореография, кино и искусственный интеллект.

Шекспировские сюрреалистические сны

Персонажи «Гамлета», «Макбета» и «Короля Лира» оживают в мультимедийной среде спектакля. За общим столом они рассказывают печальную повесть о Пире жизни и смерти. Это не просто спектакль, а настоящее художественное исследование, в котором тело становится средством передачи глубоких эмоций и смыслов.

Создатели спектакля

Режиссером спектакля является Родион Барышев, а хореографом — Кацура Кан, один из ведущих мастеров театра буто и ученик основоположника этого направления, Тацуми Хидзикаты. Кацура Кан также сотрудничает с буто-театром OddDance и имеет богатый опыт работы в разных странах.

О Кацуре Кане

Кацура Кан — особенный представитель буто, который стремится донести глубокое понимание этого искусства до зрителей по всему миру. Он начал свою карьеру в буто-компании «Вyakkosha», затем учился у мастеров света и работал с пионерами буто. С 1986 года Кан изучает танец традиционного японского театра Но, что позволяет ему соединить дух буто с корнями сценического искусства.

На протяжении 80-х и 90-х годов он путешествовал по странам Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки, обогащая свое мастерство.

О Родионе Барышеве

Родион Барышев — художественный руководитель и режиссер пластического театра «АППАРАТ ТЕАТР». Он является хореографом (Royal Academy of Dance London) и режиссером драмы (ГИТИС, мастерская Е. Каменьковича и Д. Крымова). Также он работал главным хореографом проекта «Танцы со звездами» и является преподавателем кафедры актёрского мастерства ВГИК.

Участники спектакля

На сцене вас ожидают талантливые исполнители: Родион Барышев, Григорий Глазунов, Наталья Жестовская, Елена Ермак, Елена Королькова, Дмитрий Ожерельев и Тихон Васильев.

Не упустите возможность стать частью этого впечатляющего театрального события! Билеты уже в продаже.