Летний фестиваль в Эрмитажном театре с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера уже стал замечательной традицией Северной столицы. В этом году фестиваль будет посвящён наследию Уильяма Шекспира и его влиянию на мировую музыкальную культуру.
Опера «Макбет» Джузеппе Верди занимает особое место в творчестве композитора, являясь его десятым оперным произведением и первым, созданным по пьесе Шекспира. Верди искал сюжет с глубоким смыслом, сильными страстями и высоким градусом эмоций, и шекспировская трагедия полностью соответствовала его запросам.
Верди стремился представить на оперной сцене многогранные психологические портреты героев, что требовало от исполнителей высоких навыков. Композитор не только подробно объяснял солистам все тонкости вокальных линий, но и занимался режиссурой, уделяя внимание всем деталям. Опера «Макбет» впервые была представлена во Флоренции в 1847 году, а для парижской премьеры в 1865 году Верди существенно переработал партитуру.
Сегодня опера «Макбет» продолжает радовать зрителей и украшает лучшие оперные театры мира. Петербургская публика сможет увидеть именно вторую редакцию, которая отличается своей мистической атмосферой. Постановка «Макбета» привлекает внимание не только зрителей, но и режиссёров, и далеко не все из них берутся за её реализацию.
Опера «Макбет» будет длиться 3 часа с антрактом. Не упустите возможность увидеть эту величественную постановку и погрузиться в мир Шекспира и Верди!