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Шекспир Show
Киноафиша Шекспир Show

Спектакль Шекспир Show

Постановка
Малышок 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шекспир, Брейгель и королева Елизавета

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который погрузит зрителей в мир абсолютно нереальных событий из жизни великих художников и исторических личностей. В центре сюжета — Шекспир, его возлюбленная, художник Питер Брейгель и королева Елизавета. Несмотря на фантастические обстоятельства, шекспировские страсти остаются неизменными.

О пьесе

Спектакль основан на пьесе Бернарда Шоу и Анны Ильченко, что обещает интересное сочетание юмора и глубоких размышлений о любви и искусстве. Пьеса привлекает внимание не только своим содержанием, но и уникальным стилем, который характерен для обоих авторов.

Режиссура и художество

Режиссёр и художник — Гена Морозов, известный своей способностью создавать яркие визуальные образы и запоминающиеся сценические решения. Его работы всегда полны креативности и оригинальности, что делает каждое выступление незабываемым.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актёры:

  • Геннадий Морозов
  • Ольга Воропинова
  • Александр Гришаев
  • Ирина Махинько

Каждый из них привносит в свои роли уникальность и глубину, что делает выступление особенно живым и эмоциональным.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шекспировских страстей, где реальность и вымысел переплетаются в захватывающей истории.

Режиссер
Геннадий Морозов
В ролях
Геннадий Морозов
Ольга Воропинова
Александр Гришаев
Ирина Махинько

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
19:30 от 1500 ₽

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