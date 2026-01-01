Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шекспир. Ромео+Джульетта
Киноафиша Шекспир. Ромео+Джульетта

Спектакль Шекспир. Ромео+Джульетта

Постановка
Кот Вильям 6+
Возраст 6+

О спектакле

Шекспир для детей в театре «Кот Вильям»

Театр «Кот Вильям» представляет спектакль «Шекспир. Ромео + Джульетта». Это история о вечной любви, знакомая каждому взрослому. Однако в этой постановке она адаптирована для самых маленьких зрителей.

Волшебство театра кукол

Спектакль использует куклы, что делает произведение доступным и понятным для детей. Применение кукол позволяет избежать жестокости, сохраняя при этом масштабные баталии и захватывающие события трагедии Вероны. Легкий и доступный язык делает спектакль интересным для семей с детьми.

Трепетная адаптация

«Шекспир. Ромео + Джульетта» - это легендарное произведение в формате для самой молодой аудитории. Данная постановка не только развлекает, но и знакомит детей с классикой театра. Откройте для себя красоту и глубину этой истории в уникальной интерпретации, предназначенной для юных зрителей.

Фотографии

Шекспир. Ромео+Джульетта Шекспир. Ромео+Джульетта Шекспир. Ромео+Джульетта
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше