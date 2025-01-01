Спектакль Шехеразада. Жар-птица

Композитор: Игорь Стравинский (1882–1971)
Либретто и хореография: Михаил Фокин (1910)
Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)
Декорации и костюмы: Анатолий Нежный (на основе эскизов Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина)
Мировая премьера: 25 июня 1910 года, Париж (в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева)
Балет «Жар-птица» стал первым произведением Стравинского, которое принесло ему мировую славу. Постановка Михаила Фокина по мотивам русских сказок символизировала синтез авангардной музыки и традиционной хореографии.
Сюжет рассказывает о том, как Иван-Царевич ловит волшебную Жар-птицу, но, тронутый её мольбами, отпускает её, получив в обмен заветное перо. В дальнейшем это перо становится его спасением в борьбе с Кощеем, злым колдуном, позволяя ему разрушить чары и освободить прекрасных царевен.
Премьера 1910 года вызвала восторг критиков, которые отметили «огненную» энергию музыки Стравинского и новаторство Фокина.
Творческая команда:
Музыкальный руководитель и главный дирижёр: Евгений Хохлов
Дирижёр-постановщик: Евгений Хохлов
Балетмейстер-постановщик: Андрис Лиепа
Ассистенты балетмейстера: Светлана Романова, Игорь Пиворович
Художник-постановщик, художник по костюму: Анатолий Нежный
Ассистент-технолог по костюмам: Елена Нецветаева-Долгалева
Художник по свету: Андрис Лиепа
Композитор: Николай Римский-Корсаков (1844-1908)
Либретто: Лев Бакст и Михаил Фокин (по мотивам арабских сказок)
Хореография: Михаил Фокин (1910)
Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)
Декорации и костюмы: Анатолий Нежный (на основе эскизов Льва Бакста)
Мировая премьера: 4 июня 1910 года (Парижская опера)
Балет «Шехеразада» — это одна из жемчужин «Русских сезонов», созданная триадой гениев: композитором Римским-Корсаковым, хореографом Фокиным и художником Бакстом. Основой для постановки послужила симфоническая сюита Римского-Корсакова, вдохновлённая «Сказками 1001 ночи». Однако Дягилев и Фокин радикально переосмыслили её, сосредоточившись на драме гарема и страсти.
Премьера в 1910 году стала значительным событием в культурной жизни Европы. Успех «Русских сезонов» привёл к популярности восточных мотивов в моде и интерьере.
На сцене особое впечатление производили Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский, чья выразительная пластика запомнилась публике. «Шехеразада» сохранила свою художественную ценность и актуальность для будущих поколений.
Творческая команда:
Музыкальный руководитель и главный дирижёр: Евгений Хохлов
Дирижёр-постановщик: Евгений Хохлов
Балетмейстер-постановщик: Андрис Лиепа
Ассистенты балетмейстера: Светлана Романова, Игорь Пиворович
Художник-постановщик, художник по костюму: Анатолий Нежный
Ассистент-технолог по костюмам: Елена Нецветаева-Долгалева
Художник по свету: Андрис Лиепа