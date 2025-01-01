Спектакль Шехеразада. Жар-птица

«Жар-птица» и «Шехеразада» в Самарском театре оперы и балета

«Жар-птица» Игоря Стравинского

Композитор: Игорь Стравинский (1882–1971)

Либретто и хореография: Михаил Фокин (1910)

Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)

Декорации и костюмы: Анатолий Нежный (на основе эскизов Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина)

Мировая премьера: 25 июня 1910 года, Париж (в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева)

Балет «Жар-птица» стал первым произведением Стравинского, которое принесло ему мировую славу. Постановка Михаила Фокина по мотивам русских сказок символизировала синтез авангардной музыки и традиционной хореографии.

Сюжет рассказывает о том, как Иван-Царевич ловит волшебную Жар-птицу, но, тронутый её мольбами, отпускает её, получив в обмен заветное перо. В дальнейшем это перо становится его спасением в борьбе с Кощеем, злым колдуном, позволяя ему разрушить чары и освободить прекрасных царевен.

Премьера 1910 года вызвала восторг критиков, которые отметили «огненную» энергию музыки Стравинского и новаторство Фокина.

Творческая команда:

Музыкальный руководитель и главный дирижёр: Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик: Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик: Андрис Лиепа

Ассистенты балетмейстера: Светлана Романова, Игорь Пиворович

Художник-постановщик, художник по костюму: Анатолий Нежный

Ассистент-технолог по костюмам: Елена Нецветаева-Долгалева

Художник по свету: Андрис Лиепа

«Шехеразада» Николая Римского-Корсакова

Композитор: Николай Римский-Корсаков (1844-1908)

Либретто: Лев Бакст и Михаил Фокин (по мотивам арабских сказок)

Хореография: Михаил Фокин (1910)

Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)

Декорации и костюмы: Анатолий Нежный (на основе эскизов Льва Бакста)

Мировая премьера: 4 июня 1910 года (Парижская опера)

Балет «Шехеразада» — это одна из жемчужин «Русских сезонов», созданная триадой гениев: композитором Римским-Корсаковым, хореографом Фокиным и художником Бакстом. Основой для постановки послужила симфоническая сюита Римского-Корсакова, вдохновлённая «Сказками 1001 ночи». Однако Дягилев и Фокин радикально переосмыслили её, сосредоточившись на драме гарема и страсти.

Премьера в 1910 году стала значительным событием в культурной жизни Европы. Успех «Русских сезонов» привёл к популярности восточных мотивов в моде и интерьере.

На сцене особое впечатление производили Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский, чья выразительная пластика запомнилась публике. «Шехеразада» сохранила свою художественную ценность и актуальность для будущих поколений.

Творческая команда:

Музыкальный руководитель и главный дирижёр: Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик: Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик: Андрис Лиепа

Ассистенты балетмейстера: Светлана Романова, Игорь Пиворович

Художник-постановщик, художник по костюму: Анатолий Нежный

Ассистент-технолог по костюмам: Елена Нецветаева-Долгалева

Художник по свету: Андрис Лиепа