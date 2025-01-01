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Шеду
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Шеду

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О концерте/спектакле

Концерт группы ШЕДУ: Мощь хард-рока и хэви-металла

Группа ШЕДУ приглашает вас на зажигательный концерт, который станет истинным праздником для поклонников рок-музыки. Их уникальное звучание — это гармония жесткого хард-рока и грузного хэви-металла с изюминкой трэша, приправленная аллюзиями к южному року.

Музыка, которая захватывает

Жесткие риффы и осмысленные, не тривиальные тексты создают неповторимую атмосферу, которая непременно понравится ценителям стилей Hard Rock, Heavy Metal и Southern Metal. Группа ШЕДУ умеет удивлять и завораживать своих слушателей, что делает каждый их концерт незабываемым.

Уникальные впечатления в Рок-баре Треугольник

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник. Здесь вас ждут качественные напитки и отличное обслуживание официантов, которые продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь. Также вас порадует музыкальный сет от нашего DJ в Rockoteka, который создаст неповторимую атмосферу в зале.

Не пропустите!

Приходите на концерт группы ШЕДУ и погрузитесь в мир мощной музыки и незабываемых эмоций. Это событие обязательно войдет в историю вашего музыкального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

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