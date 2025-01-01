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Шедевры Вивальди. Симфонический оркестр
Киноафиша Шедевры Вивальди. Симфонический оркестр

Шедевры Вивальди. Симфонический оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт шедевров Вивальди в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величайшему итальянскому композитору Антонио Вивальди. Он считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века и получил широкое признание не только как композитор, но и как виртуозный скрипач во всей Европе.

Величие Вивальди

Одними из наиболее известных произведений композитора являются четыре скрипичных концерта «Времена года», входящие в цикл «Спор гармонии с изобретением». В последние годы, благодаря новым находкам и активному исполнению его произведений, масштаб его композиторского дарования становится всё более очевидным.

Исполнение симфонического оркестра Lux Aeterna

Концерт пройдет в исполнении симфонического оркестра Lux Aeterna под руководством дирижёра Вячеслава Шалдышева. Зрители смогут услышать лучшие произведения Вивальди, а также насладиться уникальным песочным шоу от лауреата премии Губернатора Свердловской области Елены Кадыровой.

Солист: Илья Козлов

Солистом этого концерта станет виртуозный музыкант Илья Козлов. Он является стипендиатом фонда «Новые Имена» (Москва, 1991) и международного фестиваля «Виртуозы 2000 года» (Мариинский Театр, Санкт-Петербург, 1992). Илья был отмечен почетной грамотой на фестивале «Premio Mozart» (театр Arriaga, Бильбао, 1994) и является лауреатом международных конкурсов, а также стипендиатом фонда культурных инициатив маэстро Темирканова.

Кроме того, на международном юношеском конкурсе им. Чайковского в 1997 году он удостоен премии за лучшее исполнение пьесы Чайковского. Илья Козлов также занимает место первой скрипки Квартета имени Танеева, старейшего камерного коллектива России, который активно выступает в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» Министерства Культуры России.

Звезды на сцене

Среди известных музыкантов, с которыми сотрудничал Илья, можно отметить Найджела Кеннеди, Элисо Вирсаладзе, дирижёров Юрия Темирканова, Тугана Сохиева, Шарля Дютуа и многих других.

Не упустите возможность!

Концерт «Шедевры Вивальди. Симфонический оркестр» — это безусловно настоящее музыкальное событие, которое станет великолепным подарком для всех, кто ценит великие мелодии этого эпохального композитора!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 октября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 1800 ₽

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