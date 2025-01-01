Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы

Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»

23 сентября в Большом зале Консерватории зрители смогут насладиться незабываемым концертом, где прозвучат шедевры великих композиторов: Ф. Шопена, И. Брамса, А. Дворжака и П. И. Чайковского. Под дирижёрством художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина и с участием солиста Константина Хачикяна на фортепиано зрители окунутся в мир великолепной музыки.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Ф. Шопен — Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11
  • И. Брамс — Венгерские танцы
  • А. Дворжак — Славянские танцы
  • П. И. Чайковский — Вальс цветов из музыки балета «Щелкунчик»

Шедевр Шопена

Концерт №1 Ф. Шопена откроет программу вечера. Это произведение, написанное в молодости композитора, стало одним из его самых известных и любимых. Оно излучает юношескую непосредственность и волну ощущений, полное великолепных мелодий, которые развиваются над торжественными ритмами полонеза. Концерт уже почти 200 лет остаётся на концертных афишах и по-прежнему привлекает внимание как слушателей, так и пианистов. Это произведение является обязательным в репертуаре участников престижного Международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве.

Яркие музыкальные моменты

Дополнят программу работы И. Брамса и А. Дворжака, а также знаменитый Вальс цветов из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Эти произведения известны своим богатым мелодическим языком и не оставят равнодушными никого.

Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Roast Battle. Полуфинал + финал
30 августа в 23:30 Standup Club на Трубной
от 1000 ₽
Гафт
16+
Рок
Гафт
4 октября в 19:00 Powerhouse
от 800 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
25 июля в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше