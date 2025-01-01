Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы

Вечер классической музыки с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»

23 сентября в Большом зале Консерватории зрители смогут насладиться незабываемым концертом, где прозвучат шедевры великих композиторов: Ф. Шопена, И. Брамса, А. Дворжака и П. И. Чайковского. Под дирижёрством художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина и с участием солиста Константина Хачикяна на фортепиано зрители окунутся в мир великолепной музыки.

Программа вечера

В программе концерта:

Ф. Шопен — Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11

И. Брамс — Венгерские танцы

А. Дворжак — Славянские танцы

П. И. Чайковский — Вальс цветов из музыки балета «Щелкунчик»

Шедевр Шопена

Концерт №1 Ф. Шопена откроет программу вечера. Это произведение, написанное в молодости композитора, стало одним из его самых известных и любимых. Оно излучает юношескую непосредственность и волну ощущений, полное великолепных мелодий, которые развиваются над торжественными ритмами полонеза. Концерт уже почти 200 лет остаётся на концертных афишах и по-прежнему привлекает внимание как слушателей, так и пианистов. Это произведение является обязательным в репертуаре участников престижного Международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве.

Яркие музыкальные моменты

Дополнят программу работы И. Брамса и А. Дворжака, а также знаменитый Вальс цветов из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Эти произведения известны своим богатым мелодическим языком и не оставят равнодушными никого.

Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником!