Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы

23 сентября в Большом зале Консерватории зрители смогут насладиться незабываемым концертом, где прозвучат шедевры великих композиторов: Ф. Шопена, И. Брамса, А. Дворжака и П. И. Чайковского. Под дирижёрством художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина и с участием солиста Константина Хачикяна на фортепиано зрители окунутся в мир великолепной музыки.
В программе концерта:
Концерт №1 Ф. Шопена откроет программу вечера. Это произведение, написанное в молодости композитора, стало одним из его самых известных и любимых. Оно излучает юношескую непосредственность и волну ощущений, полное великолепных мелодий, которые развиваются над торжественными ритмами полонеза. Концерт уже почти 200 лет остаётся на концертных афишах и по-прежнему привлекает внимание как слушателей, так и пианистов. Это произведение является обязательным в репертуаре участников престижного Международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве.
Дополнят программу работы И. Брамса и А. Дворжака, а также знаменитый Вальс цветов из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Эти произведения известны своим богатым мелодическим языком и не оставят равнодушными никого.
Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником!