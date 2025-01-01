Шедевры великих композиторов. Чайковский. Моцарт. Шопен

Возвышенная музыка на сцене Московской консерватории

16 октября в Большом зале Московской консерватории прозвучит один из самых романтически-возвышенных фортепианных концертов — Концерт №2 для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена в фа минор, соч. 21. Это произведение, являющееся жемчужиной репертуара, будет исполнять талантливый солист Константин Емельянов.

В программе вечера

П. И. Чайковский: Сюита из музыки балета «Лебединое озеро»

Звуки любви и преодоления

Музыка Чайковского в «Лебедином озере» изобилует выразительной мелодикой, которая раскрывает вечную тему преодоления враждебных сил благодаря силе любви. В этом произведении идеально сочетаются театральность и глубочайший психологизм, что делает его незабываемым.

Дирижировать концертом будет Алексей Рубин, а художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Народный артист СССР Юрий Симонов. Не упустите шанс погрузиться в мир высокого искусства!