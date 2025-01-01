Сергеей Рахманинов — бог фортепиано и оркестра

Сергеей Рахманинов — величайший композитор XX века, гениальный пианист и выдающийся дирижер. Его называют «Божеством в трех лицах», и это признание справедливо: каждый аспект его творчества оставил неизгладимый след в музыкальной культуре. Рахманинов всегда возвращался к концерту для фортепиано с оркестром, который стал его любимым жанром на протяжении всей жизни.

Рахманинов и его фортепианные концерты

Его Второй и Третий фортепианные концерты принесли композитору заслуженный успех и закрепили за ним статус одного из величайших мастеров фортепиано. Эти произведения по праву признаны лучшими русскими фортепианными концертами после Первого концерта Чайковского. Известный музыкальный критик Асафьев утверждал, что с Третьим концертом Рахманинов завершает формирование «титанического стиля рахманиновской фортепианности».

Филипп Копачевский: мастер исполнения

В исполнении выдающегося пианиста Филиппа Копачевского, лауреата восьми престижных международных конкурсов, эти концерты обретают новое звучание. Копачевский является солистом Московской государственной академической филармонии и регулярно выступает с ведущими оркестрами России и мира. Его концерты проходят в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция, США, Китай, Италия и многие другие.

Записи и международные фестивали

Филипп Копачевский также активно записывает музыку, выпустив два диска с произведениями романтических композиторов и несколько с сочинениями Брамса. Его музыкальная деятельность не ограничивается только концертами — он участвует в международных фестивалях и сотрудничает с ведущими оркестрами, среди которых Английский камерный оркестр, Sinfonia Varsovia и Национальный оркестр Иль-де-Франс.