Шедевры русской классики. П. И. Чайковский. Н. Римский-Корсаков. А. Бородин

Концерт для всей семьи в Москве: «Шедевры русской классики»

15 ноября приглашаем вас на волшебный концерт для всей семьи «Шедевры русской классики. Римский-Корсаков. Чайковский. Бородин». Это уникальное музыкальное событие перенесет вас в мир любимых сказок и поэм, создавая яркие образы и атмосферу волшебства.

Музыкальные шедевры

В программе концерта прозвучат незабываемые произведения, знакомые каждому: «Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Половецкие пляски» и «Ночь на лысой горе». Эти произведения подарят массу впечатлений как взрослым, так и детям. Откроет концерт музыкальное произведение Николая Римского-Корсакова – «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Интересно, что Римский-Корсаков с особым трепетом относился к творчеству Александра Пушкина и старался передать атмосферу чудес в своей музыке.

Погружение в сказку

Звуки образы разыграются перед вашими глазами: вы встретите маленькую белочку, богатыри и, конечно, Царевну-Лебедь. Затем прозвучит концертная увертюра «Светлый праздник» также от Римского-Корсакова. Это произведение освещает различные стороны праздник Пасхи, от религиозных традиций до языческих корней.

Творчество великих композиторов

Вторая часть программы будет посвящена Петру Чайковскому и включает сюиту из балета «Щелкунчик». С первых нот вы погрузитесь в атмосферу знакомой с детства сказки, где оживут танец Трепака, вальс цветов и чувственное Адажио.

Затем нас ждет произведение «Былина» Василия Калинникова, пронизанное любовью к русскому народному творчеству, и кульминационное «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, которое перенесет вас в мир шабаша и волшебного танца.

Завершение концертного вечера

Завершен концерт будет энергией «Половецких плясок» Бородина, которые увлекут зрителей в вихрь движения и ритма. Вы почувствуете, как танец мужчин и девушек захватывает дух и переносит в мир безудержной радости.

Программа концерта

I отделение

Н. Римский-Корсаков - «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Н. Римский-Корсаков - «Светлый праздник»

П. И. Чайковский - Сюита из балета «Щелкунчик»

- Марш

- Трепак

- Вальс цветов

- Адажио

II отделение

В. Калинников - «Былина»

М. Мусоргский - Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»

А. Бородин - Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»

*в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будет проводить Государственный Кремлёвский оркестр под управлением дирижёра Константина Чудовского. Оркестр был создан в 2019 году и включает в себя опытных музыкантов и молодых талантов. В репертуаре оркестра представлены произведения как классической, так и современной музыки.

Приходите и наслаждайтесь!

Завершая вечер, мы уверены, что этот концерт станет настоящим праздником для всей семьи и оставит яркие впечатления надолго.

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.