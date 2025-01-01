Шедевры русской классики. П. И. Чайковский. Н. Римский-Корсаков. А. Бородин

15 ноября приглашаем вас на волшебный концерт для всей семьи «Шедевры русской классики. Римский-Корсаков. Чайковский. Бородин». Это уникальное музыкальное событие перенесет вас в мир любимых сказок и поэм, создавая яркие образы и атмосферу волшебства.
В программе концерта прозвучат незабываемые произведения, знакомые каждому: «Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Половецкие пляски» и «Ночь на лысой горе». Эти произведения подарят массу впечатлений как взрослым, так и детям. Откроет концерт музыкальное произведение Николая Римского-Корсакова – «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Интересно, что Римский-Корсаков с особым трепетом относился к творчеству Александра Пушкина и старался передать атмосферу чудес в своей музыке.
Звуки образы разыграются перед вашими глазами: вы встретите маленькую белочку, богатыри и, конечно, Царевну-Лебедь. Затем прозвучит концертная увертюра «Светлый праздник» также от Римского-Корсакова. Это произведение освещает различные стороны праздник Пасхи, от религиозных традиций до языческих корней.
Вторая часть программы будет посвящена Петру Чайковскому и включает сюиту из балета «Щелкунчик». С первых нот вы погрузитесь в атмосферу знакомой с детства сказки, где оживут танец Трепака, вальс цветов и чувственное Адажио.
Затем нас ждет произведение «Былина» Василия Калинникова, пронизанное любовью к русскому народному творчеству, и кульминационное «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, которое перенесет вас в мир шабаша и волшебного танца.
Завершен концерт будет энергией «Половецких плясок» Бородина, которые увлекут зрителей в вихрь движения и ритма. Вы почувствуете, как танец мужчин и девушек захватывает дух и переносит в мир безудержной радости.
I отделение
Н. Римский-Корсаков - «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Н. Римский-Корсаков - «Светлый праздник»
П. И. Чайковский - Сюита из балета «Щелкунчик»
- Марш
- Трепак
- Вальс цветов
- Адажио
II отделение
В. Калинников - «Былина»
М. Мусоргский - Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»
А. Бородин - Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
*в программе возможны изменения.
Концерт будет проводить Государственный Кремлёвский оркестр под управлением дирижёра Константина Чудовского. Оркестр был создан в 2019 году и включает в себя опытных музыкантов и молодых талантов. В репертуаре оркестра представлены произведения как классической, так и современной музыки.
Завершая вечер, мы уверены, что этот концерт станет настоящим праздником для всей семьи и оставит яркие впечатления надолго.
Категория: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.