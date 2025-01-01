Спектакль Шедевры «Русских сезонов» в Париже

Балет в 2 действиях
Продолжительность: 1 час 45 минут
Дирижёр: заслуженный артист РСФСР А. Лавренюк
В спектакле заняты: учащиеся Краснодарского хореографического училища.
В 1909 году в Париже балетная антреприза Сергея Дягилева «Русские сезоны» впервые представила русское искусство, в первую очередь балет. Огромный успех этих выступлений стал основой для продолжения данного проекта. Всего было дано двадцать «Русских сезонов», которые стали уникальным художественным явлением.
Михаил Фокин, выходец из Петербургской школы русского балета, был основным балетмейстером антрепризы и создал множество хореографических произведений. В «Жар-птице», впервые показанной в Париже в 1910 году, танцевали Тамара Карсавина и сам Михаил Фокин. В «Карнавале» выступали Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, который также исполнял «Шехеразаду». «Лебедь» был создан для Анны Павловой, навсегда запечатлев её образ в танце.
Балеты Михаила Фокина продолжают исполняться на сценах мира, сохраняя своё значение на протяжении более ста лет. Артисты нового поколения продолжают жизнь этих шедевров в современном театре. Премьера данного спектакля в Краснодаре состоялась 18 июня 2011 года.