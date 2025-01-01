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Шедевры «Русских сезонов» в Париже
Киноафиша Шедевры «Русских сезонов» в Париже

Спектакль Шедевры «Русских сезонов» в Париже

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 6+
Режиссер Михаил Фокин
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет "Русские сезоны": Возрождение классики на сцене Краснодарского музыкального театра "Премьера"

Балет в 2 действиях
Продолжительность: 1 час 45 минут

Дирижёр: заслуженный артист РСФСР А. Лавренюк

I отделение

  • Фредерик Шопен – «Вальс № 7» из балета «Шопениана»
    Хореография: Михаил Фокин
  • Николай Римский-Корсаков – «Шехеразада», фрагмент балета
    Сценарий и хореография: Михаил Фокин
    Художник: Лев Бакст
    Восстановление костюмов: М. Сапожников по эскизам Льва Бакста
    Возобновление фрагмента: заслуженный работник РФ Ольга Васюченко
  • Камиль Сен-Санс – «Лебедь», хореографическая миниатюра
    Хореография: Михаил Фокин
    Возобновление: заслуженный работник РФ Ольга Васюченко, заслуженный артист России Олег Рачковский
  • Роберт Шуман – «Карнавал», балет-пантомима в одном действии
    Сценарий и хореография: Михаил Фокин
    Художник: Лев Бакст
    Оформление: М. Сапожников по эскизам Л. Бакста
    Возобновление балета: заслуженный работник РФ Ольга Васюченко

II отделение

  • Игорь Стравинский – «Жар-птица», балет в одном действии
    Сценарий и хореография: Михаил Фокин
    Художник: А. Головин
    Оформление: М. Сапожников по эскизам А. Головина
    Возобновление балета: заслуженный артист России Олег Рачковский

В спектакле заняты: учащиеся Краснодарского хореографического училища.

Историческая справка

В 1909 году в Париже балетная антреприза Сергея Дягилева «Русские сезоны» впервые представила русское искусство, в первую очередь балет. Огромный успех этих выступлений стал основой для продолжения данного проекта. Всего было дано двадцать «Русских сезонов», которые стали уникальным художественным явлением.

Михаил Фокин, выходец из Петербургской школы русского балета, был основным балетмейстером антрепризы и создал множество хореографических произведений. В «Жар-птице», впервые показанной в Париже в 1910 году, танцевали Тамара Карсавина и сам Михаил Фокин. В «Карнавале» выступали Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, который также исполнял «Шехеразаду». «Лебедь» был создан для Анны Павловой, навсегда запечатлев её образ в танце.

Балеты Михаила Фокина продолжают исполняться на сценах мира, сохраняя своё значение на протяжении более ста лет. Артисты нового поколения продолжают жизнь этих шедевров в современном театре. Премьера данного спектакля в Краснодаре состоялась 18 июня 2011 года.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 9 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 600 ₽

Фотографии

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