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Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт №3. Римский-Корсаков. Шехерезада
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт №3. Римский-Корсаков. Шехерезада

Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт №3. Римский-Корсаков. Шехерезада

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского Художественный руководитель - Народный артист СССР Владимир Федосеев Дирижер - Арсентий Ткаченко Солист - Филипп Руденко, фортепиано В программе: С. В. Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30 Н. А. Римский-Корсаков "Шехеразада", симфоническая сюита для оркестра 17 сентября в Большом зале Консерватории прозвучат шедевры классического музыкального искусства - знаменитые произведения С. В. Рахманинова и Н. А. Римского-Корсакова. В исполнении Российского национального оркестра прозвучат Концерт №3 для фортепиано с оркестром и симфоническая сюита "Шехеразада". Третий концерт Рахманинова — вершина творчества композитора и одно из наиболее часто исполняемых произведений композитора. Меланхоличная, «щемящая» лирика сменяется в нем бурным драматическим развитием (в котором партия солиста достигает технических вершин) и разрешается лучезарной, жизнеутверждающей кодой финала. Этот концерт стоит в одном ряду с написанным чуть ранее Вторым фортепианным концертом и также горячо любим публикой. В основу симфонической сюиты "Шехеразада" Римский-Корсаков положил некоторые из арабских сказок сборника «1001 ночь», широко распространенных в разных изданиях. Партитуре композитор предпослал программу, составленную им самим по началу сборника: «Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ». "Шехеразада" полюбилась слушателям благодаря своему восточному колориту, который был создан с помощью имитаций звучания восточных инструментов, цитирования мелодий и тем в восточном духе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

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