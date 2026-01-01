Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Шедевры Рахманинова. Концерт №2. Концерт №3

Шедевры Рахманинова. Концерт №2. Концерт №3

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Шедевры Рахманинова в исполнении Московского государственного симфонического оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат два выдающихся произведения Сергея Васильевича Рахманинова. Под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина и с участием выдающегося пианиста Алексея Мельникова, вы сможете насладиться великолепием классической музыки.

Программа концерта

В программе представлены:

  • Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18
  • Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30

Концерт № 2: Яркое выражение музыки

Концерт № 2 занимает особенное место в творчестве Рахманинова. Он стал одним из самых популярных его произведений благодаря высоким художественным достоинствам и великолепной мелодии. Этот концерт определяет целый период в творческой карьере композитора, демонстрируя богатство мелодий и выразительность инструментовки.

Концерт № 3: Вершина творчества

Концерт № 3 считается вершиной творчества Рахманинова в 1900-х годах. В нем меланхоличная и «щемящая» лирика сменяется бурным драматическим развитием, в котором партия солиста достигает удивительных технических вершин. Финал же, наполненный жизненной энергией, создает ощущение надежды и оптимизма.

Не упустите шанс услышать эти два шедевра в исполнении мастеров своего дела и насладиться музыкой, которая остается актуальной и популярной на протяжении многих лет.

Март
22 марта воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1000 ₽

