Шедевры Queen на виолончелях. Magic Cellos band

Вечер хитов Queen в исполнении Magic Cellos Band

Ансамбль виолончелей Magic Cellos Band продолжает удивлять и радовать слушателей. На этот раз музыканты сделали мощную и смелую заявку на успех — в этот вечер на виолончелях будут исполнены хиты всемирно известной группы Queen.

Вы станете свидетелями невероятной музыкально-театральной фантасмагории. Струнные инструменты в руках талантливых музыкантов обладают способностью творить настоящие чудеса. Программа наполнена сюрпризами и неожиданными стилистическими решениями, которые оценят как поклонники ансамбля, так и новички, услышившие Magic Cellos Band впервые.

Программа вечера

На концерте прозвучат как мощные и энергичные композиции, вводящие зал в экстаз, такие как We Will Rock You и We Are The Champions, так и легкие, зажигательные мелодии — I Was Born To Love You и Somebody To Love. Отдельно стоит упомянуть изумительную композицию Bohemian Rhapsody, которая будет исполнена глубоко, пронзительно и светло-грустно.

Заключительный аккорд вечера — The Show Must Go On, который станет подтверждением того, что музыканты Magic Cellos Band не раз еще выйдут на сцену, поражая публику своей необыкновенной энергетикой и мастерством.

Не упустите шанс!

Зачем откладывать праздник в долгий ящик и ждать следующего концерта? У вас есть уникальная возможность стать частью этого музыкального события уже сейчас!