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Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Нино Рота, Вангелиса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Нино Рота, Вангелиса

Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Нино Рота, Вангелиса

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка итальянского кино: Вечер в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. Музыка итальянского кинематографа – это неотъемлемая часть современной культуры и явление мирового порядка, без которого сложно представить искусство кино.

Великие творческие союзы

Творческие союзы выдающихся режиссёров с прославленными композиторами сыграли ключевую роль в истории кино. Легендарное сотрудничество Федерико Феллини и Нино Рота продолжалось более четверти века, оставив яркий след в культуре. Не менее выдающимся было объединение Серджио Леоне и Эннио Морриконе, которое подарило миру “спагетти-вестерны”. Эти мастера также работали с такими гигантами, как Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли и Фрэнсис Форд Коппола.

Музыка на любой вкус

Оркестр Поля Мориа славится своими аншлаговыми концертами, на которых публика всегда может насладиться музыкой самых разных жанров – от классической до джазовой. Эти выдающиеся музыканты проявляют себя виртуозно и талантливо в каждом из жанров, продолжая удивлять и радовать зрителей своим искусством.

Звёзды кино и их хиты

Особое место в этом концерте займет музыка Вангелиса. Он – единственный греческий музыкант, чья композиция, заглавная тема к спортивной драме «Огненные колесницы» (1981), удостоилась наград «Оскар» и «Грэмми». Эта мелодия долгое время возглавляла международные хит-парады, включая американские, и с годами её популярность лишь возрастает.

Неповторимые музыкальные моменты

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия музыки продолжает завораживать миллионы поклонников. На нашем концерте вы услышите великолепные хиты, которые давно завоевали мир и, конечно, не оставят равнодушными и вас.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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