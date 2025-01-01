Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Нино Рота, Вангелиса

Музыка итальянского кино: Вечер в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. Музыка итальянского кинематографа – это неотъемлемая часть современной культуры и явление мирового порядка, без которого сложно представить искусство кино.

Великие творческие союзы

Творческие союзы выдающихся режиссёров с прославленными композиторами сыграли ключевую роль в истории кино. Легендарное сотрудничество Федерико Феллини и Нино Рота продолжалось более четверти века, оставив яркий след в культуре. Не менее выдающимся было объединение Серджио Леоне и Эннио Морриконе, которое подарило миру “спагетти-вестерны”. Эти мастера также работали с такими гигантами, как Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли и Фрэнсис Форд Коппола.

Музыка на любой вкус

Оркестр Поля Мориа славится своими аншлаговыми концертами, на которых публика всегда может насладиться музыкой самых разных жанров – от классической до джазовой. Эти выдающиеся музыканты проявляют себя виртуозно и талантливо в каждом из жанров, продолжая удивлять и радовать зрителей своим искусством.

Звёзды кино и их хиты

Особое место в этом концерте займет музыка Вангелиса. Он – единственный греческий музыкант, чья композиция, заглавная тема к спортивной драме «Огненные колесницы» (1981), удостоилась наград «Оскар» и «Грэмми». Эта мелодия долгое время возглавляла международные хит-парады, включая американские, и с годами её популярность лишь возрастает.

Неповторимые музыкальные моменты

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия музыки продолжает завораживать миллионы поклонников. На нашем концерте вы услышите великолепные хиты, которые давно завоевали мир и, конечно, не оставят равнодушными и вас.