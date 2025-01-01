Шедевры органной музыки: Бах и Гендель

Вечер барочной музыки: Бах и Гендель

Два великих имени, два пути, две музыкальные вселенные. Концерт, посвящённый встрече двух титанов барочной эпохи, обещает погрузить зрителей в духовную и театральную традиции европейской музыки XVIII века.

Музыка Баха и Генделя

В этот вечер в исполнении органа, тенора и сопрано прозвучат избранные арии и дуэты из кантат Иоганна Себастьяна Баха, а также фрагменты из ораторий Георга Фридриха Генделя, в том числе «Мессия», «Саул» и «Иеффай». Музыка Баха известна своей внутренней сосредоточенностью, архитектурной строгостью и мистической глубиной. Его кантаты раскрывают интимный диалог человека с Богом.

В отличие от него, Гендель обращается к публике с драматичной и выразительной музыкой, создавая театральные образы. В ораториях он соединяет библейский пафос с человеческими чувствами, даруя сценическим персонажам живую, эмоциональную плоть. В музыке обоих гениев скорбь и страдания всегда идут рука об руку с надеждой и любовью.

Программа вечера

В последовательности данной программы закодирован путь от страшных времён через испытания и очищение к утешению и свету. Ведь утешение — это то, что так необходимо всем нам в непростые времена.

Г. Ф. Гендель: «Балет приятных снов» из оперы «Альцина»

Речитатив «Comfort ye, my people» из оратории «Мессия»

Ария «Every valley shall be exalted» из оратории «Мессия»

Ариозо «Their sound is gone out» из оратории «Мессия»

Ария Мелхолы «Fell rage and black despair» из оратории «Саул»

Речитатив Первосвященника «This but the smallest part of harmony» из оратории «Саул»

Речитатив Первосвященника «By Thee this universal frame came» из оратории «Саул»

Дуэт «Wash me throughly from my wickedness» из антема «Помилуй меня, Боже» И. С. Бах

Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654

Ария «Bewundert, o Menschen, dies grosse Geheimnis» из кантаты «Nun komm, der Heiden Heiland» BWV 62

Г. Ф. Гендель: Увертюра из оратории «Феодора»

Ария Феодоры «Oh that I on wings could rise» из оратории «Феодора»

Ария Иеффая «Waft her, angels, through the skies» из оратории «Иеффай»

Хорал «Jesus bleibet meine Freude» из кантаты «Herz und Mund und Tat und Leben» BWV 177

Г. Ф. Гендель: Дуэт «After long storms and tempests overblown» из «Оратории на случай»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Мария Ладыгина (сопрано)

Макс Румский (тенор, Австрия)

Ирина Красная (орган)

Общая информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.