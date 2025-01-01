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Шедевры органной музыки: Бах и Гендель
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шедевры органной музыки: Бах и Гендель

Шедевры органной музыки: Бах и Гендель

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер барочной музыки: Бах и Гендель

Два великих имени, два пути, две музыкальные вселенные. Концерт, посвящённый встрече двух титанов барочной эпохи, обещает погрузить зрителей в духовную и театральную традиции европейской музыки XVIII века.

Музыка Баха и Генделя

В этот вечер в исполнении органа, тенора и сопрано прозвучат избранные арии и дуэты из кантат Иоганна Себастьяна Баха, а также фрагменты из ораторий Георга Фридриха Генделя, в том числе «Мессия», «Саул» и «Иеффай». Музыка Баха известна своей внутренней сосредоточенностью, архитектурной строгостью и мистической глубиной. Его кантаты раскрывают интимный диалог человека с Богом.

В отличие от него, Гендель обращается к публике с драматичной и выразительной музыкой, создавая театральные образы. В ораториях он соединяет библейский пафос с человеческими чувствами, даруя сценическим персонажам живую, эмоциональную плоть. В музыке обоих гениев скорбь и страдания всегда идут рука об руку с надеждой и любовью.

Программа вечера

В последовательности данной программы закодирован путь от страшных времён через испытания и очищение к утешению и свету. Ведь утешение — это то, что так необходимо всем нам в непростые времена.

  • Г. Ф. Гендель: «Балет приятных снов» из оперы «Альцина»
  • Речитатив «Comfort ye, my people» из оратории «Мессия»
  • Ария «Every valley shall be exalted» из оратории «Мессия»
  • Ариозо «Their sound is gone out» из оратории «Мессия»
  • Ария Мелхолы «Fell rage and black despair» из оратории «Саул»
  • Речитатив Первосвященника «This but the smallest part of harmony» из оратории «Саул»
  • Речитатив Первосвященника «By Thee this universal frame came» из оратории «Саул»
  • Дуэт «Wash me throughly from my wickedness» из антема «Помилуй меня, Боже» И. С. Бах
  • Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654
  • Ария «Bewundert, o Menschen, dies grosse Geheimnis» из кантаты «Nun komm, der Heiden Heiland» BWV 62
  • Г. Ф. Гендель: Увертюра из оратории «Феодора»
  • Ария Феодоры «Oh that I on wings could rise» из оратории «Феодора»
  • Ария Иеффая «Waft her, angels, through the skies» из оратории «Иеффай»
  • Хорал «Jesus bleibet meine Freude» из кантаты «Herz und Mund und Tat und Leben» BWV 177
  • Г. Ф. Гендель: Дуэт «After long storms and tempests overblown» из «Оратории на случай»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Мария Ладыгина (сопрано)
  • Макс Румский (тенор, Австрия)
  • Ирина Красная (орган)

Общая информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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