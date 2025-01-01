Шедевры органной музыки: Бах и Гендель

Два великих имени, два пути, две музыкальные вселенные. Концерт, посвящённый встрече двух титанов барочной эпохи, обещает погрузить зрителей в духовную и театральную традиции европейской музыки XVIII века.
В этот вечер в исполнении органа, тенора и сопрано прозвучат избранные арии и дуэты из кантат Иоганна Себастьяна Баха, а также фрагменты из ораторий Георга Фридриха Генделя, в том числе «Мессия», «Саул» и «Иеффай». Музыка Баха известна своей внутренней сосредоточенностью, архитектурной строгостью и мистической глубиной. Его кантаты раскрывают интимный диалог человека с Богом.
В отличие от него, Гендель обращается к публике с драматичной и выразительной музыкой, создавая театральные образы. В ораториях он соединяет библейский пафос с человеческими чувствами, даруя сценическим персонажам живую, эмоциональную плоть. В музыке обоих гениев скорбь и страдания всегда идут рука об руку с надеждой и любовью.
В последовательности данной программы закодирован путь от страшных времён через испытания и очищение к утешению и свету. Ведь утешение — это то, что так необходимо всем нам в непростые времена.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.