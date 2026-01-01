Оповещения от Киноафиши
Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
Билеты от 800₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Загадочная музыка барокко. Концерт в соборе

В тёплом мерцании свечей зазвучит музыка, рождённая в соборах, придворных капеллах и театрах XVII–XVIII веков. Эта программа объединяет произведения двух титанов барокко – Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя – а также сочинения их современников и духовных наследников.

Арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы, концертные фантазии и органные прелюдии складываются в насыщенное, живое музыкальное пространство. Здесь можно услышать и драматизм Пёрселла, и юмор Скарлатти, и лиризм Кальдары, и грандиозные фуги Баха.

Музыкальный диалог эпох

Сопрано, тенор и орган объединят несколько эпох и стилей: от итальянской арии до немецкой духовной традиции, от барочной пластики до романтической интерпретации. Музыкальный диалог человеческого голоса и органа раскроет разнообразие барочной традиции – в её театральности, строгости и глубокой эмоциональной насыщенности.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541
  • И. С. Бах. Ария «Blute nur, du liebes Herz» из «Страстей по Матфею» BWV 244
  • А. Страделла. Pietà, Signore
  • И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре минор BWV 596
  • С. Франк. Panis Angelicus
  • И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария
  • Г. Ф. Гендель. Ария Ксеркса «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс»
  • Г. Ф. Гендель – Ф. Лист – В. Скоморохов. Концертная фантазия на тему арии «Lascia ch'io pianga»
  • Г. Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
  • А. Кальдара. Come raggio di sol
  • Г. Ф. Гендель. Пассакалия
  • З. К. Элерт. Посвящение Генделю
  • А. Кальдара. Sebben crudel
  • Д. Скарлатти. Соната K. 30 соль минор («Кошачья фуга»)
  • А. Скарлатти. Gia il sole dal Gange
  • Ф. Дуранте. Danza, danza fanciulla

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Екатерина Барбашева (сопрано)
  • Владимир Захаров (тенор)
  • Владимир Скоморохов (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Парковка на территории собора запрещена.

Март
16 марта понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

