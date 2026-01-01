Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах

В тёплом мерцании свечей зазвучит музыка, рождённая в соборах, придворных капеллах и театрах XVII–XVIII веков. Эта программа объединяет произведения двух титанов барокко – Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя – а также сочинения их современников и духовных наследников.
Арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы, концертные фантазии и органные прелюдии складываются в насыщенное, живое музыкальное пространство. Здесь можно услышать и драматизм Пёрселла, и юмор Скарлатти, и лиризм Кальдары, и грандиозные фуги Баха.
Сопрано, тенор и орган объединят несколько эпох и стилей: от итальянской арии до немецкой духовной традиции, от барочной пластики до романтической интерпретации. Музыкальный диалог человеческого голоса и органа раскроет разнообразие барочной традиции – в её театральности, строгости и глубокой эмоциональной насыщенности.
Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Парковка на территории собора запрещена.