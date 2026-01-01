Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах

Загадочная музыка барокко. Концерт в соборе

В тёплом мерцании свечей зазвучит музыка, рождённая в соборах, придворных капеллах и театрах XVII–XVIII веков. Эта программа объединяет произведения двух титанов барокко – Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя – а также сочинения их современников и духовных наследников.

Арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы, концертные фантазии и органные прелюдии складываются в насыщенное, живое музыкальное пространство. Здесь можно услышать и драматизм Пёрселла, и юмор Скарлатти, и лиризм Кальдары, и грандиозные фуги Баха.

Музыкальный диалог эпох

Сопрано, тенор и орган объединят несколько эпох и стилей: от итальянской арии до немецкой духовной традиции, от барочной пластики до романтической интерпретации. Музыкальный диалог человеческого голоса и органа раскроет разнообразие барочной традиции – в её театральности, строгости и глубокой эмоциональной насыщенности.

Программа концерта

И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541

И. С. Бах. Ария «Blute nur, du liebes Herz» из «Страстей по Матфею» BWV 244

А. Страделла. Pietà, Signore

И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре минор BWV 596

С. Франк. Panis Angelicus

И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария

Г. Ф. Гендель. Ария Ксеркса «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс»

Г. Ф. Гендель – Ф. Лист – В. Скоморохов. Концертная фантазия на тему арии «Lascia ch'io pianga»

Г. Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

А. Кальдара. Come raggio di sol

Г. Ф. Гендель. Пассакалия

З. К. Элерт. Посвящение Генделю

А. Кальдара. Sebben crudel

Д. Скарлатти. Соната K. 30 соль минор («Кошачья фуга»)

А. Скарлатти. Gia il sole dal Gange

Ф. Дуранте. Danza, danza fanciulla

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Барбашева (сопрано)

Владимир Захаров (тенор)

Владимир Скоморохов (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Парковка на территории собора запрещена.