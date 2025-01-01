Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах

Музыкальный вечер в свете свечей: Бах и Гендель

В тёплом мерцании свечей зрителей ожидает уникальная музыкальная программа, в которой зазвучит музыка, рождавшаяся в соборах и театрах XVII–XVIII веков. Это восхитительное музыкальное событие объединяет величайшие произведения двух titанов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, а также творения их современников и последователей.

Ключевые произведения

В программе представлены арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы и концертные фантазии. Зрители смогут погрузиться в насыщенное музыкальное пространство, где переплетены элементы драматизма, юмора и лиризма. От арий итальянской школы до песнопений немецкой традиции, каждый номер препарат представляет собой уникальный музыкальный диалог.

Программа концерта

И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541

И. С. Бах. Ария «Blute nur, du liebes Herz» из «Страстей по Матфею» BWV 244

A. Страделла. Pietà, Signore

И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре минор BWV 596

С. Франк. Panis Angelicus

И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария

Г. Ф. Гендель. Ария Ксеркса «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс»

Г. Ф. Гендель – Ф. Лист – В. Скоморохов. Концертная фантазия на тему арии «L ascia ch'io pianga»

Г. Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

A. Кальдара. Come raggio di sol

Г. Ф. Гендель. Пассакалия

З. К. Элерт. Посвящение Генделю

A. Кальдара. Sebben crudel

Д. Скарлатти. Соната K. 30 соль минор («Кошачья фуга»)

A. Скарлатти. Gia il sole dal Gange

Ф. Дуранте. Danza, danza fanciulla

Программа подлежит изменениям, что только добавляет интриги к концерту!

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Барбашева (сопрано)

Айк Тонгурян (тенор)

Владимр Скоморохов (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться богатством барочной музыки в исполнении выдающихся артистов!