Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в свете свечей: Бах и Гендель

В тёплом мерцании свечей зрителей ожидает уникальная музыкальная программа, в которой зазвучит музыка, рождавшаяся в соборах и театрах XVII–XVIII веков. Это восхитительное музыкальное событие объединяет величайшие произведения двух titанов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, а также творения их современников и последователей.

Ключевые произведения

В программе представлены арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы и концертные фантазии. Зрители смогут погрузиться в насыщенное музыкальное пространство, где переплетены элементы драматизма, юмора и лиризма. От арий итальянской школы до песнопений немецкой традиции, каждый номер препарат представляет собой уникальный музыкальный диалог.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541
  • И. С. Бах. Ария «Blute nur, du liebes Herz» из «Страстей по Матфею» BWV 244
  • A. Страделла. Pietà, Signore
  • И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре минор BWV 596
  • С. Франк. Panis Angelicus
  • И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария
  • Г. Ф. Гендель. Ария Ксеркса «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс»
  • Г. Ф. Гендель – Ф. Лист – В. Скоморохов. Концертная фантазия на тему арии «L ascia ch'io pianga»
  • Г. Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
  • A. Кальдара. Come raggio di sol
  • Г. Ф. Гендель. Пассакалия
  • З. К. Элерт. Посвящение Генделю
  • A. Кальдара. Sebben crudel
  • Д. Скарлатти. Соната K. 30 соль минор («Кошачья фуга»)
  • A. Скарлатти. Gia il sole dal Gange
  • Ф. Дуранте. Danza, danza fanciulla

Программа подлежит изменениям, что только добавляет интриги к концерту!

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Екатерина Барбашева (сопрано)
  • Айк Тонгурян (тенор)
  • Владимр Скоморохов (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться богатством барочной музыки в исполнении выдающихся артистов!

30 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

