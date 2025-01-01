Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах

В тёплом мерцании свечей зрителей ожидает уникальная музыкальная программа, в которой зазвучит музыка, рождавшаяся в соборах и театрах XVII–XVIII веков. Это восхитительное музыкальное событие объединяет величайшие произведения двух titанов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, а также творения их современников и последователей.
В программе представлены арии из ораторий и опер, проникновенные духовные пьесы и концертные фантазии. Зрители смогут погрузиться в насыщенное музыкальное пространство, где переплетены элементы драматизма, юмора и лиризма. От арий итальянской школы до песнопений немецкой традиции, каждый номер препарат представляет собой уникальный музыкальный диалог.
Программа подлежит изменениям, что только добавляет интриги к концерту!
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться богатством барочной музыки в исполнении выдающихся артистов!