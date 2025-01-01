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Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
Билеты от 3800₽
Киноафиша Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Концерт неоклассической музыки в Усадьбе Ф. Прове - А. Калиш

Осенним вечером в Усадьбе Ф. Прове-А. Калиш, роскошном здании в стиле «французского неоренессанса», состоится уникальный концерт, который объединит лучшие композиции мира неоклассики. В камерной обстановке главного зала, украшенного тысячами свечей, прозвучат культовые мелодии великих композиторов, таких как Ханс Циммер и Людовико Эйнауди.

Неповторимая атмосфера

Великолепный рояль, пронзительная виолончель и исторические интерьеры создадут завораживающую атмосферу, позволяя вам насладиться каждым моментом в одном из самых чарующих особняков столицы. Музыка великих композиторов Италии и Германии обеспечит романтический вечер, полный эмоций и воспоминаний.

Программа концерта

  • Избранные композиции Людовико Эйнауди, ставшие классикой современности.
  • Музыка Ханса Циммера, способная унести вас далеко за пределы реальности.

Исполнители

  • Кирилл Парастаев – пианист, аранжировщик, композитор и мультиинструменталист, автор музыки для различных театральных проектов.
  • Мария Худобина – выпускница Московской государственной консерватории, лауреат множества конкурсов и фестивалей.

Место проведения

Старинная усадьба Ф. Прове-А. Калиш – настоящее произведение искусства в стиле «французского неоренессанса», построенное в 1895 году. Особняк XIX века пронизан атмосферой La Belle Époque, каждая деталь которого наполнена очарованием. Здесь прошлое встречается с настоящим, создавая уникальную магию.

Экскурсия по усадьбе

Для зрителей с категорией билета «А» будет проведена экскурсия по усадьбе за час до начала концерта. Вы сможете пройтись по историческим залам, узнать историю особняка и погрузиться в загадки семьи Прове-Калиш.

Детали мероприятия

  • Длительность концерта: один час десять минут.
  • За полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Важно: В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
19:00 от 3800 ₽
29 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 3800 ₽

Фотографии

Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

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