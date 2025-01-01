Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

Концерт неоклассической музыки в Усадьбе Ф. Прове - А. Калиш

Осенним вечером в Усадьбе Ф. Прове-А. Калиш, роскошном здании в стиле «французского неоренессанса», состоится уникальный концерт, который объединит лучшие композиции мира неоклассики. В камерной обстановке главного зала, украшенного тысячами свечей, прозвучат культовые мелодии великих композиторов, таких как Ханс Циммер и Людовико Эйнауди.

Неповторимая атмосфера

Великолепный рояль, пронзительная виолончель и исторические интерьеры создадут завораживающую атмосферу, позволяя вам насладиться каждым моментом в одном из самых чарующих особняков столицы. Музыка великих композиторов Италии и Германии обеспечит романтический вечер, полный эмоций и воспоминаний.

Программа концерта

Избранные композиции Людовико Эйнауди, ставшие классикой современности.

Музыка Ханса Циммера, способная унести вас далеко за пределы реальности.

Исполнители

Кирилл Парастаев – пианист, аранжировщик, композитор и мультиинструменталист, автор музыки для различных театральных проектов.

– пианист, аранжировщик, композитор и мультиинструменталист, автор музыки для различных театральных проектов. Мария Худобина – выпускница Московской государственной консерватории, лауреат множества конкурсов и фестивалей.

Место проведения

Старинная усадьба Ф. Прове-А. Калиш – настоящее произведение искусства в стиле «французского неоренессанса», построенное в 1895 году. Особняк XIX века пронизан атмосферой La Belle Époque, каждая деталь которого наполнена очарованием. Здесь прошлое встречается с настоящим, создавая уникальную магию.

Экскурсия по усадьбе

Для зрителей с категорией билета «А» будет проведена экскурсия по усадьбе за час до начала концерта. Вы сможете пройтись по историческим залам, узнать историю особняка и погрузиться в загадки семьи Прове-Калиш.

Детали мероприятия

Длительность концерта: один час десять минут.

За полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Важно: В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.