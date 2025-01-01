Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер

14 декабря одна из самых уникальных площадок Москвы, зал «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели, откроет двери для всех ценителей неоклассического искусства. В этот вечер прозвучат шедевры современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер, из культовых кинофильмов, включая «1+1», «Начало», «Интерстеллар» и «Хатико».
Концерт, исполненный оркестром новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина, предоставит зрителям уникальную возможность окунуться в красоту музыкальных полотен в окружении живописи, масштабных скульптур и захватывающих инсталляций Зураба Церетели. В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта.
Для продолжения приятного вечера, в соседнем пространстве с Галереей расположен известный ресторан BAGEBI, где можно насладиться изысканными блюдами.
В программе концерта прозвучат любимые неоклассические произведения, знакомые нам по культовым кинокартинам. Откроет вечер сразу два шедевра Людовико Эйнауди, написанные для ленты «1+1»: «Fly» и «Primavera». Музыка итальянского маэстро завораживает своей кристальной красотой и отражает характеры главных героев.
Гости концерта также услышат знаменитый саундтрек Эйнауди «Petricor» из фильма «Земля кочевников» и «Eros» из оскароносной картины «Черный лебедь». Ханс Циммер, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», представит свои шедевры: «Time» из «Начала», «Day one» из «Интерстеллара» и музыку из мультфильма «Мадагаскар». Японский композитор Рюиси Сакамото представит «Bibo No Aozora» из кинофильма «Вавилон» и «Merry Christmas Mr. Lawrence» из одноимённой ленты.
Для поклонников мюзикла «Ла-ла-лэнд» NÉOrchestra исполнит инструментальное произведение Джастина Гурвица, принесшее ему «Золотой глобус», награду BAFTA и «Оскар». Также в программе будет звучать культовая композиция Йоханна Йоханнссона из «Вселенная Стивена Хокинга», а Макс Рихтер порадует зрителей своими произведениями: «On the nature of daylight» из «Острова проклятых» и «November» из «Работа без авторства».
Ближе к завершению концерта зал наполнится музыкой из «Хатико», написанной польским композитором Яном Качмареком. Завершит вечер композиция «Summer» Дзё Хисаиси, известного многим по работам со студией Ghibli и музыке к популярным аниме.
*в программе возможны изменения
Оркестр новой формации NÉOrchestra, художественный руководитель и дирижёр Иван Нужин, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Их программы состоят из произведений новых авторов и творцов, уже получивших мировое признание. NÉOrchestra - первооткрыватели новых музыкальных композиций, которые предоставляют возможность первыми окунуться в произведения талантливых композиторов ХХ и XXI века.
Категория: 6+
Продолжительность: 70 минут (без антракта)