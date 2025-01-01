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Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер

Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка неоклассики в зале «Яблоко»

14 декабря одна из самых уникальных площадок Москвы, зал «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели, откроет двери для всех ценителей неоклассического искусства. В этот вечер прозвучат шедевры современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер, из культовых кинофильмов, включая «1+1», «Начало», «Интерстеллар» и «Хатико».

Уникальная атмосфера концерта

Концерт, исполненный оркестром новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина, предоставит зрителям уникальную возможность окунуться в красоту музыкальных полотен в окружении живописи, масштабных скульптур и захватывающих инсталляций Зураба Церетели. В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта.

Для продолжения приятного вечера, в соседнем пространстве с Галереей расположен известный ресторан BAGEBI, где можно насладиться изысканными блюдами.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат любимые неоклассические произведения, знакомые нам по культовым кинокартинам. Откроет вечер сразу два шедевра Людовико Эйнауди, написанные для ленты «1+1»: «Fly» и «Primavera». Музыка итальянского маэстро завораживает своей кристальной красотой и отражает характеры главных героев.

Гости концерта также услышат знаменитый саундтрек Эйнауди «Petricor» из фильма «Земля кочевников» и «Eros» из оскароносной картины «Черный лебедь». Ханс Циммер, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», представит свои шедевры: «Time» из «Начала», «Day one» из «Интерстеллара» и музыку из мультфильма «Мадагаскар». Японский композитор Рюиси Сакамото представит «Bibo No Aozora» из кинофильма «Вавилон» и «Merry Christmas Mr. Lawrence» из одноимённой ленты.

Для поклонников мюзикла «Ла-ла-лэнд» NÉOrchestra исполнит инструментальное произведение Джастина Гурвица, принесшее ему «Золотой глобус», награду BAFTA и «Оскар». Также в программе будет звучать культовая композиция Йоханна Йоханнссона из «Вселенная Стивена Хокинга», а Макс Рихтер порадует зрителей своими произведениями: «On the nature of daylight» из «Острова проклятых» и «November» из «Работа без авторства».

Ближе к завершению концерта зал наполнится музыкой из «Хатико», написанной польским композитором Яном Качмареком. Завершит вечер композиция «Summer» Дзё Хисаиси, известного многим по работам со студией Ghibli и музыке к популярным аниме.

Программа концерта

  • Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»
  • Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»
  • Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»
  • Р. Сакамото - Merry Christmas Mr. Lawrence
  • Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»
  • Й. Йоханнсон - Теория всего, к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
  • Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»
  • Д. Гурвиц - музыка из к/ф «Ла-ла Лэнд»
  • Я. Качмарек - музыка из к/ф «Хатико»
  • Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»
  • Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Черный лебедь»
  • Д. Хисаиси - Summer, к/ф «Кукуджиро»

*в программе возможны изменения

Исполнители

Оркестр новой формации NÉOrchestra, художественный руководитель и дирижёр Иван Нужин, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Их программы состоят из произведений новых авторов и творцов, уже получивших мировое признание. NÉOrchestra - первооткрыватели новых музыкальных композиций, которые предоставляют возможность первыми окунуться в произведения талантливых композиторов ХХ и XXI века.

Дополнительная информация

Категория: 6+

Продолжительность: 70 минут (без антракта)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Галерея искусств Зураба Церетели Москва, Пречистенка, 19
20:00 от 800 ₽

Фотографии

Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер

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