Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер

Музыка неоклассики в зале «Яблоко»

14 декабря одна из самых уникальных площадок Москвы, зал «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели, откроет двери для всех ценителей неоклассического искусства. В этот вечер прозвучат шедевры современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер, из культовых кинофильмов, включая «1+1», «Начало», «Интерстеллар» и «Хатико».

Уникальная атмосфера концерта

Концерт, исполненный оркестром новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина, предоставит зрителям уникальную возможность окунуться в красоту музыкальных полотен в окружении живописи, масштабных скульптур и захватывающих инсталляций Зураба Церетели. В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта.

Для продолжения приятного вечера, в соседнем пространстве с Галереей расположен известный ресторан BAGEBI, где можно насладиться изысканными блюдами.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат любимые неоклассические произведения, знакомые нам по культовым кинокартинам. Откроет вечер сразу два шедевра Людовико Эйнауди, написанные для ленты «1+1»: «Fly» и «Primavera». Музыка итальянского маэстро завораживает своей кристальной красотой и отражает характеры главных героев.

Гости концерта также услышат знаменитый саундтрек Эйнауди «Petricor» из фильма «Земля кочевников» и «Eros» из оскароносной картины «Черный лебедь». Ханс Циммер, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», представит свои шедевры: «Time» из «Начала», «Day one» из «Интерстеллара» и музыку из мультфильма «Мадагаскар». Японский композитор Рюиси Сакамото представит «Bibo No Aozora» из кинофильма «Вавилон» и «Merry Christmas Mr. Lawrence» из одноимённой ленты.

Для поклонников мюзикла «Ла-ла-лэнд» NÉOrchestra исполнит инструментальное произведение Джастина Гурвица, принесшее ему «Золотой глобус», награду BAFTA и «Оскар». Также в программе будет звучать культовая композиция Йоханна Йоханнссона из «Вселенная Стивена Хокинга», а Макс Рихтер порадует зрителей своими произведениями: «On the nature of daylight» из «Острова проклятых» и «November» из «Работа без авторства».

Ближе к завершению концерта зал наполнится музыкой из «Хатико», написанной польским композитором Яном Качмареком. Завершит вечер композиция «Summer» Дзё Хисаиси, известного многим по работам со студией Ghibli и музыке к популярным аниме.

Программа концерта

Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»

Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»

Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»

Р. Сакамото - Merry Christmas Mr. Lawrence

Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»

Й. Йоханнсон - Теория всего, к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»

Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»

Д. Гурвиц - музыка из к/ф «Ла-ла Лэнд»

Я. Качмарек - музыка из к/ф «Хатико»

Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»

Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Черный лебедь»

Д. Хисаиси - Summer, к/ф «Кукуджиро»

*в программе возможны изменения

Исполнители

Оркестр новой формации NÉOrchestra, художественный руководитель и дирижёр Иван Нужин, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Их программы состоят из произведений новых авторов и творцов, уже получивших мировое признание. NÉOrchestra - первооткрыватели новых музыкальных композиций, которые предоставляют возможность первыми окунуться в произведения талантливых композиторов ХХ и XXI века.

Дополнительная информация

Категория: 6+

Продолжительность: 70 минут (без антракта)