Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах
Билеты от 999₽
Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

0+
Продолжительность 60 минут
О концерте

Вечер музыки Дзё Хисаиси в КЦ «Интеграция»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас в мир студии «Ghibli», где оживает музыка Дзё Хисаиси. Талантливые артисты исполнят мелодии из известных фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и других анимационных шедевров.

В сиянии сотен свечей музыка Хисаиси становится особенно живой и трогательной. Она возвращает в мир детской веры в чудо, пробуждает мечты и наполняет атмосферу теплом и светом, которые хочется сохранить надолго. Это событие понравится поклонникам анимации Миядзаки и всем, кто ценит атмосферные музыкальные вечера.

Исполнители вечера

Исполнители на 6 января:

  • Ольга Рапацевич (фортепиано) — выпускница Российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат международных конкурсов в России и за рубежом, участница программ «Дома музыки», выступала с Санкт-Петербургским академическим симфоническим оркестром.
  • Сильвана Габриелян (скрипка) — выпускница Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Лауреат международных фестивалей и конкурсов, имеет богатый оркестровый опыт. Является приглашенным артистом в оркестре «Русская филармония» и выступает в составе Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра.
  • Ольга Зозуля (виолончель) — выпускница Академии имени Маймонида, победительница престижных конкурсов, руководитель ансамбля «Capriccio».

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Обратите внимание! В выставочном зале действует свободная рассадка.

18 июля суббота
17:00
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
от 999 ₽

