Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

Музыка мира студии Ghibli ждет вас
Компания «Вселенная классики» приглашает вас в увлекательное путешествие в мир студии Ghibli, где оживает исключительная музыка композитора Дзё Хисаиси. Талантливые артисты исполнят мелодии из знаменитых анимационных шедевров, таких как «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».
Вы сможете насладиться звуками, которые передают лёгкость полёта, прозрачную печаль и нежное чудо — всё это невозможно представить без творчества Хаяо Миядзаки. В атмосфере, наполненной светом сотен свечей, музыка Хисаиси становится особенно живой и трогательной. Она возвращает в мир детской веры в чудо, пробуждает мечты и дарит тепло, которое хочется сохранить как можно дольше.
Информация о билетах
Билеты предоставляются для каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что состав артистов может изменяться.
Исполнители на 4 ноября
- Трио «AmariTrio» — музыкальный коллектив виртуозов, лауреат международных конкурсов и призёр фестивалей.
- Марина Николя (фортепиано) — талантливая пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов. Она активно выступает как солистка театров города.
- Мария Болтовская (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, участница мастер-классов.
- Антон Борисов (скрипка) — выпускник той же консерватории, лауреат международных конкурсов и участник фестивалей.
Исполнители на 22 ноября
- Мария Абердин (фортепиано) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, она успела завоевать множество призов на конкурсах и фестивалях.
- Лилия Ситдыкова (скрипка) — también выпускница той же консерватории и солистка театра «Мюзик-холл», активно выступающая в Эстонии и Санкт-Петербурге.
Исполнители на 30 ноября
- Александр Абердин (фортепиано) — виртуоз и лауреат многочисленных конкурсов, ученик профессора Владимира Мищука.
- Дина Файзиева (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международного конкурса и солистка симфонического оркестра.