Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах
Киноафиша Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка мира студии Ghibli ждет вас

Компания «Вселенная классики» приглашает вас в увлекательное путешествие в мир студии Ghibli, где оживает исключительная музыка композитора Дзё Хисаиси. Талантливые артисты исполнят мелодии из знаменитых анимационных шедевров, таких как «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».

Вы сможете насладиться звуками, которые передают лёгкость полёта, прозрачную печаль и нежное чудо — всё это невозможно представить без творчества Хаяо Миядзаки. В атмосфере, наполненной светом сотен свечей, музыка Хисаиси становится особенно живой и трогательной. Она возвращает в мир детской веры в чудо, пробуждает мечты и дарит тепло, которое хочется сохранить как можно дольше.

Информация о билетах

Билеты предоставляются для каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что состав артистов может изменяться.

Исполнители на 4 ноября

  • Трио «AmariTrio» — музыкальный коллектив виртуозов, лауреат международных конкурсов и призёр фестивалей.
    • Марина Николя (фортепиано) — талантливая пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов. Она активно выступает как солистка театров города.
    • Мария Болтовская (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, участница мастер-классов.
    • Антон Борисов (скрипка) — выпускник той же консерватории, лауреат международных конкурсов и участник фестивалей.

Исполнители на 22 ноября

  • Мария Абердин (фортепиано) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, она успела завоевать множество призов на конкурсах и фестивалях.
  • Лилия Ситдыкова (скрипка) — también выпускница той же консерватории и солистка театра «Мюзик-холл», активно выступающая в Эстонии и Санкт-Петербурге.

Исполнители на 30 ноября

  • Александр Абердин (фортепиано) — виртуоз и лауреат многочисленных конкурсов, ученик профессора Владимира Мищука.
  • Дина Файзиева (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международного конкурса и солистка симфонического оркестра.

В других городах
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
1 января четверг
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
8 января четверг
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 1299 ₽

