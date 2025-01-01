Меню
Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах
Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Ghibli в исполнении трио Amari

Компания «Вселенная классики» приглашает вас в мир студии Ghibli — пространство, где оживает музыка Дзё Хисаиси. Трио Amari исполнит мелодии из известных фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и многих других анимационных шедевров.

Музыка Хисаиси пронизана лёгкостью полёта и прозрачной печалью. Она вводит нас в мир детской веры в чудо, пробуждает мечты и дарит редкое чувство тепла, которое хочется сохранить надолго. В сиянии сотен свечей эти мелодии становятся особенно живыми и трогательными.

Исполнители и их достижения

На спектакле 25 октября выступит трио «AmariTrio» — коллектив виртуозов, премиант международных фестивалей и конкурсов, представляющий Россию и Европу.

  • Марина Николя (фортепиано) — талантливая пианистка из Петербурга, лауреат международных конкурсов (Италия, Сицилия). Она является стипендиаткой Фонда Министерства культуры России и японского фонда имени Мацууро. Награждена роялем Yamaha им. Г. Нейгауза и активно выступает в театрах Санкт-Петербурга.
  • Мария Болтовская (скрипка) — окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Она лауреат международных конкурсов и активно участвует в мастер-классах в разных странах. Ведет концертную деятельность как солистка.
  • Антон Борисов (скрипка) — также выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов. Участник фестивалей и мастер-классов, артист АСО СПб Филармонии им. Д. Шостаковича, активно выступает в России и за рубежом.

Важно! Билеты приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста, а состав артистов может быть изменён.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
17:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
26 декабря пятница
19:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
24 января суббота
15:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽

