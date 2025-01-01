Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах

Музыка студии Ghibli: волшебство Дзё Хисаиси

Компания «Вселенная классики» приглашает вас в мир студии Ghibli — пространство, где оживает музыка Дзё Хисаиси. Талантливые артисты исполнят мелодии из культовых фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».

Звуки, пробуждающие мечты

Эта музыка наполнена лёгкостью полёта, прозрачной печалью и нежным чудом, без которых немыслимо творчество режиссёра Хаяо Миядзаки. В сиянии сотен свечей мелодии Хисаиси становятся особенно живыми и трогательными. Они возвращают в мир детской веры в чудо, пробуждают мечты и дарят уникальное чувство тепла.

Билеты и важная информация

Билеты на спектакль приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.