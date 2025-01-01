Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шедевры мировой оперы при свечах
Киноафиша Шедевры мировой оперы при свечах

Шедевры мировой оперы при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый концерт «Шедевры мировой оперы при свечах», который пройдет в концертном зале Российской национальной библиотеки. Это уникальное событие состоится в сердце исторического Петербурга, где чудесная акустика и атмосферное освещение создадут идеальные условия для восприятия музыки.

В программе концерта прозвучат вокальные шедевры – арии и дуэты известных итальянских, французских и русских композиторов. Вы сможете насладиться исполнением лучших голосов «Северной столицы», погружаясь в мир классической музыки и переживая каждый звук на глубоком эмоциональном уровне. Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который оставит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Исполнители

  • Анастасия Коротенко (сопрано)
  • Валерия Пронько (меццо-сопрано)
  • Даниил Казаков (баритон)
  • Людмила Коновалова (фортепиано)

Программа концерта

  • Д. Верди – Сцена и Ария Джильды из оперы «Риголетто»
  • Ш. Гуно – Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта»
  • В. Моцарт – Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
  • Ж. Оффенбах – Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»
  • Н. Римский-Корсаков – Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
  • Г. Персел – Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
  • В. Моцарт – Ария Керубино («Non so piu cosa») из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Ж. Массне – Ария Шарлотты из оперы «Вертер»
  • П. Чайковский – Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама»
  • А. Бородин – Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь»
  • В. Беллини – Ария Рикардо из оперы «Пуритане»
  • В. Моцарт – Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
  • П. Чайковский – Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин»
  • Л. Ардити – «Поцелуй»

Билеты

Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
29 июля в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 690 ₽
Концерт с экскурсией «Мелодии Новогодней ночи»
6+
Классическая музыка
Концерт с экскурсией «Мелодии Новогодней ночи»
28 декабря в 14:30 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1700 ₽
#В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых
6+
Неоклассика
#В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых
16 августа в 19:00 Талион
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше