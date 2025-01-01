Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый концерт «Шедевры мировой оперы при свечах», который пройдет в концертном зале Российской национальной библиотеки. Это уникальное событие состоится в сердце исторического Петербурга, где чудесная акустика и атмосферное освещение создадут идеальные условия для восприятия музыки.

В программе концерта прозвучат вокальные шедевры – арии и дуэты известных итальянских, французских и русских композиторов. Вы сможете насладиться исполнением лучших голосов «Северной столицы», погружаясь в мир классической музыки и переживая каждый звук на глубоком эмоциональном уровне. Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который оставит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Исполнители

Анастасия Коротенко (сопрано)

Валерия Пронько (меццо-сопрано)

Даниил Казаков (баритон)

Людмила Коновалова (фортепиано)

Программа концерта

Д. Верди – Сцена и Ария Джильды из оперы «Риголетто»

Ш. Гуно – Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта»

В. Моцарт – Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»

Ж. Оффенбах – Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»

Н. Римский-Корсаков – Ария Марфы из оперы «Царская невеста»

Г. Персел – Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

В. Моцарт – Ария Керубино («Non so piu cosa») из оперы «Свадьба Фигаро»

Ж. Массне – Ария Шарлотты из оперы «Вертер»

П. Чайковский – Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама»

А. Бородин – Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь»

В. Беллини – Ария Рикардо из оперы «Пуритане»

В. Моцарт – Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»

П. Чайковский – Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин»

Л. Ардити – «Поцелуй»

Билеты

Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!