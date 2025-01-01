Шедевры мировой оперы. Ко Дню рождения Марии Каллас. Солистка-Анна Аглатова

Государственный Кремлевский Оркестр под художественным руководством и дирижированием Константина Чудовского готовит незабываемый вечер для любителей оперного искусства. На сцене прозвучит сопрано Анны Аглатовой, которая исполнит легендарные арии и увертюры.
Концерт включает самые яркие произведения из репертуара великих композиторов:
Мария Каллас — это не только выдающаяся певица, но и символ итальянской оперы. Её творчество вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Концерт в Большом зале Консерватории, приуроченный ко дню её рождения, станет настоящим праздником для всех ценителей оперного жанра.
