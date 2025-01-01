Меню
Шедевры мировой оперы. Ко Дню рождения Марии Каллас. Солистка-Анна Аглатова
О концерте/спектакле

Праздничный концерт памяти Марии Каллас

Государственный Кремлевский Оркестр под художественным руководством и дирижированием Константина Чудовского готовит незабываемый вечер для любителей оперного искусства. На сцене прозвучит сопрано Анны Аглатовой, которая исполнит легендарные арии и увертюры.

Программа концерта

Концерт включает самые яркие произведения из репертуара великих композиторов:

  • Дж. Россини
    • Увертюра к опере «Сорока-воровка»
    • Увертюра и ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»
  • В. А. Моцарт
    • Увертюра к опере «Дон Жуан»
    • Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Ш. Гуно
    • Вальс из оперы «Фауст»
    • Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
  • И. Штраус
    • Увертюра и куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь»
    • Вальс «Весенние голоса»
    • Вальс «Поцелуй»
    • Польки «Трик-трак», «На охоте»
  • Дж. Пуччини
    • Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
    • Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
  • Л. Ардити
    • Вальс «Поцелуй»

Наследие Марии Каллас

Мария Каллас — это не только выдающаяся певица, но и символ итальянской оперы. Её творчество вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Концерт в Большом зале Консерватории, приуроченный ко дню её рождения, станет настоящим праздником для всех ценителей оперного жанра.

Не упустите шанс насладиться шедеврами оперного искусства в исполнении Государственного Кремлевского Оркестра и сопрано Анны Аглатовой — это событие обязательно запомнится вам навсегда!

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

