Праздничный концерт памяти Марии Каллас

Государственный Кремлевский Оркестр под художественным руководством и дирижированием Константина Чудовского готовит незабываемый вечер для любителей оперного искусства. На сцене прозвучит сопрано Анны Аглатовой, которая исполнит легендарные арии и увертюры.

Программа концерта

Концерт включает самые яркие произведения из репертуара великих композиторов:

Дж. Россини Увертюра к опере «Сорока-воровка» Увертюра и ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»

В. А. Моцарт Увертюра к опере «Дон Жуан» Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»

Ш. Гуно Вальс из оперы «Фауст» Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»

И. Штраус Увертюра и куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь» Вальс «Весенние голоса» Вальс «Поцелуй» Польки «Трик-трак», «На охоте»

Дж. Пуччини Вальс Мюзетты из оперы «Богема» Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»

Л. Ардити Вальс «Поцелуй»



Наследие Марии Каллас

Мария Каллас — это не только выдающаяся певица, но и символ итальянской оперы. Её творчество вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Концерт в Большом зале Консерватории, приуроченный ко дню её рождения, станет настоящим праздником для всех ценителей оперного жанра.

Не упустите шанс насладиться шедеврами оперного искусства в исполнении Государственного Кремлевского Оркестра и сопрано Анны Аглатовой — это событие обязательно запомнится вам навсегда!