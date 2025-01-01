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Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
Киноафиша Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best

Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лучшие произведения великих композиторов на сцене Филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции! Симфонический оркестр ACO-Avatar Cinematic Orchestra исполнит лучшие произведения величественной музыки в камерной атмосфере филармонии. Сотни зажженных свечей создадут удивительный настрой, погружая зрителей в мир звуков и чувств.

Музыка, которая овладевает

В программе концерта прозвучат шедевры таких знаменитых композиторов, как:

  • Ludovico Einaudi
  • Hans Zimmer
  • James Horner
  • James Copperthwaite
  • Abel Korzeniowski
  • Yann Tiersen
  • Larry Moore

Эта музыка проникает в самые потаённые уголки вашего сознания и захватывает ваши мысли и чувства. Она не предназначена для фона; это целый мир, в который можно погрузиться с головой. Музыка, которую вы услышите, существует по своим собственным законам и охотно принимает в свои объятия каждого внимательного слушателя.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального путешествия. Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Позвольте себе насладиться шедеврами мировой неоклассики в уникальной атмосфере свечей и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1990 ₽
Ростов-на-Дону, 30 октября
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
19:00 от 2150 ₽

В ближайшие дни

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