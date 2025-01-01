Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best

Лучшие произведения великих композиторов на сцене Филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции! Симфонический оркестр ACO-Avatar Cinematic Orchestra исполнит лучшие произведения величественной музыки в камерной атмосфере филармонии. Сотни зажженных свечей создадут удивительный настрой, погружая зрителей в мир звуков и чувств.

Музыка, которая овладевает

В программе концерта прозвучат шедевры таких знаменитых композиторов, как:

Ludovico Einaudi

Hans Zimmer

James Horner

James Copperthwaite

Abel Korzeniowski

Yann Tiersen

Larry Moore

Эта музыка проникает в самые потаённые уголки вашего сознания и захватывает ваши мысли и чувства. Она не предназначена для фона; это целый мир, в который можно погрузиться с головой. Музыка, которую вы услышите, существует по своим собственным законам и охотно принимает в свои объятия каждого внимательного слушателя.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального путешествия. Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Позвольте себе насладиться шедеврами мировой неоклассики в уникальной атмосфере свечей и музыки!