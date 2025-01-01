Шедевры мировой классики

Концерт классической музыки в Санктъ-Петербургъ Опера

Приглашаем вас на вечер, посвящённый величайшим произведениям мировой оперной классики. Ведущие мастера сцены театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреаты всероссийских и международных конкурсов, представят яркую программу.

Программа вечера

В программе концерта — произведения Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Шарля Гуно, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Пьетро Масканьи, Антонина Дворжака, Франческо Чилеа, Александра Бородина и других мастеров.

Не упустите шанс насладиться шедеврами мировой оперы в исполнении талантливых артистов!