Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шедевры мировой классики
Киноафиша Шедевры мировой классики

Шедевры мировой классики

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в Санктъ-Петербургъ Опера

Приглашаем вас на вечер, посвящённый величайшим произведениям мировой оперной классики. Ведущие мастера сцены театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреаты всероссийских и международных конкурсов, представят яркую программу.

Программа вечера

В программе концерта — произведения Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Шарля Гуно, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Пьетро Масканьи, Антонина Дворжака, Франческо Чилеа, Александра Бородина и других мастеров.

Не упустите шанс насладиться шедеврами мировой оперы в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Шедевры мировой классики Шедевры мировой классики Шедевры мировой классики Шедевры мировой классики Шедевры мировой классики Шедевры мировой классики

В ближайшие дни

Новогодний концерт «Capriccio Romantica»
6+
Классическая музыка
Новогодний концерт «Capriccio Romantica»
28 декабря в 17:00 Музей музыки
от 300 ₽
Ария + Catharsis
12+
Тяжелый рок Русский рок Рок
Ария + Catharsis
30 июля в 18:00 Двор Гостинки
от 2700 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
25 июля в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше