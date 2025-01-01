Шедевры мировой классики

Вечер романтической музыки в Московской консерватории

Большой зал консерватории 25 января 2026 года станет сценой для необычного вечера, на котором прозвучит романтическая музыка России и Франции. Концерт представит Российский национальный оркестр под управлением известного французского дирижёра Клемана Нонсьё.

Участники концерта

Клеман Нонсьё стал известен после I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С.В. Рахманинова в Москве в 2022 году. Он активно сотрудничает с Российским национальным оркестром и считается его постоянным сценическим партнёром.

В этом вечере примет участие и яркий представитель молодого поколения российской скрипичной школы — Равиль Ислямов. Летом 2023 года он завоевал серебряную медаль на XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве, поразив зрителей своим артистизмом и виртуозностью.

Программа концерта

Вечер откроет Славянский марш и знаменитый Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 Петра Ильича Чайковского. Именно с исполнения этого концерта на конкурсе Чайковского Равиль Ислямов заслужил звание лауреата.

Затем публика услышит Симфоническую сюиту "Париж" Жака Ибера и одну из самых популярных пьес для скрипки и оркестра — Интродукцию и Рондо каприччиозо, соч. 28 Камиля Сен-Санса.

Также в программе будет фортепианная пьеса Первая гимнопедия Эрика Сати, оркестрованная Клодом Дебюсси, а также Пляска смерти, op. 40 Сен-Санса.

Завершит концерт одно из самых известных произведений в мире — Болеро Мориса Равеля, которое станет яркой финальной нотой вечера.