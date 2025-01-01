Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт молодых и талантливых пианистов, которые уже достойно представили Россию на международных конкурсах. В программе вечера звучат произведения великих композиторов, исполняемых лауреатами престижных состязаний.
На сцене выступят:
Вас ждёт великолепная акустика и виртуозная техника исполнителей, которые представят сложнейшие фортепианные произведения. Ведущая вечера, актриса театра и кино Ирина Язвинская, расскажет интересные факты о произведениях и их композиторах.
Александр Князев и Егор Арзамаскин – двое выдающихся пианистов, которые уже успели завоевать множество наград на всероссийских и международных конкурсах. Князев, имеющий опыт выступлений за рубежом, и Арзамаскин, который отличается тонким подходом к исполнению, представляют новое поколение музыкантов, готовых покорить слушателей. Не упустите возможность услышать высококлассное исполнение в концертном зале государственного музея А.С. Пушкина – истинном культурном центре Москвы!
Мы ждем вас на этом захватывающем концерте!