Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин.
Билеты от 700₽
Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин.

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Звучание талантов: большой фортепианный концерт

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт молодых и талантливых пианистов, которые уже достойно представили Россию на международных конкурсах. В программе вечера звучат произведения великих композиторов, исполняемых лауреатами престижных состязаний.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Александр Князев – лауреат II премии международного конкурса Рахманинова 2025 года.
  • Егор Арзамаскин – лауреат II премии международного конкурса Жиркова 2024 года.

О программе

Вас ждёт великолепная акустика и виртуозная техника исполнителей, которые представят сложнейшие фортепианные произведения. Ведущая вечера, актриса театра и кино Ирина Язвинская, расскажет интересные факты о произведениях и их композиторах.

Программа концерта

  • Егор Арзамаскин:
    • Р. Шуман. Фантазия до мажор, соч. 17 ч.1
    • Ф. Шопен. Этюды: № 21 соль-бемоль мажор, № 23 ля минор, № 24 до минор
    • С. Рахманинов. Музыкальные моменты: № 3 си минор, № 4 ми минор, № 5 ре-бемоль мажор, № 6 до мажор, соч. 16
  • Александр Князев:
    • А. Скрябин. Соната № 5 фа-диез мажор, соч. 53
    • С. Рахманинов. Этюд-картина до минор, соч. 39 №1
    • Этюд-картина ля минор, соч. 39 №2
    • Этюд-картина фа-диез минор, соч. 39 №3
    • Этюд-картина си минор, соч. 39 №4
    • Этюд-картина ми-бемоль минор, соч. 39 №5
    • Ф. Лист. Мефисто-Вальс №1 ля мажор

Таланты в действии

Александр Князев и Егор Арзамаскин – двое выдающихся пианистов, которые уже успели завоевать множество наград на всероссийских и международных конкурсах. Князев, имеющий опыт выступлений за рубежом, и Арзамаскин, который отличается тонким подходом к исполнению, представляют новое поколение музыкантов, готовых покорить слушателей. Не упустите возможность услышать высококлассное исполнение в концертном зале государственного музея А.С. Пушкина – истинном культурном центре Москвы!

Мы ждем вас на этом захватывающем концерте!

8 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:30 от 700 ₽

Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин. Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин. Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин. Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин.

