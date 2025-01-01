Шедевры мировой классики. Шопен, Лист, Рахманинов, Шуман, Скрябин.

Звучание талантов: большой фортепианный концерт

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт молодых и талантливых пианистов, которые уже достойно представили Россию на международных конкурсах. В программе вечера звучат произведения великих композиторов, исполняемых лауреатами престижных состязаний.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Александр Князев – лауреат II премии международного конкурса Рахманинова 2025 года.

– лауреат II премии международного конкурса Рахманинова 2025 года. Егор Арзамаскин – лауреат II премии международного конкурса Жиркова 2024 года.

О программе

Вас ждёт великолепная акустика и виртуозная техника исполнителей, которые представят сложнейшие фортепианные произведения. Ведущая вечера, актриса театра и кино Ирина Язвинская, расскажет интересные факты о произведениях и их композиторах.

Программа концерта

Егор Арзамаскин: Р. Шуман. Фантазия до мажор, соч. 17 ч.1 Ф. Шопен. Этюды: № 21 соль-бемоль мажор, № 23 ля минор, № 24 до минор С. Рахманинов. Музыкальные моменты: № 3 си минор, № 4 ми минор, № 5 ре-бемоль мажор, № 6 до мажор, соч. 16

Александр Князев: А. Скрябин. Соната № 5 фа-диез мажор, соч. 53 С. Рахманинов. Этюд-картина до минор, соч. 39 №1 Этюд-картина ля минор, соч. 39 №2 Этюд-картина фа-диез минор, соч. 39 №3 Этюд-картина си минор, соч. 39 №4 Этюд-картина ми-бемоль минор, соч. 39 №5 Ф. Лист. Мефисто-Вальс №1 ля мажор



Таланты в действии

Александр Князев и Егор Арзамаскин – двое выдающихся пианистов, которые уже успели завоевать множество наград на всероссийских и международных конкурсах. Князев, имеющий опыт выступлений за рубежом, и Арзамаскин, который отличается тонким подходом к исполнению, представляют новое поколение музыкантов, готовых покорить слушателей. Не упустите возможность услышать высококлассное исполнение в концертном зале государственного музея А.С. Пушкина – истинном культурном центре Москвы!

Мы ждем вас на этом захватывающем концерте!