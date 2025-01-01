Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин

Концерт для всей семьи: «Шедевры мировой классики»

15 ноября приглашаем вас на незабываемый концерт для всей семьи «Шедевры мировой классики». Это удивительное музыкальное путешествие перенесёт слушателей в мир любимых сказок и поэм, погружая их в атмосферу волшебства и ярких эмоций.

Музыкальные шедевры

На концерте прозвучат произведения, которые знакомы каждому: «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством», «Щелкунчик», «Руслан и Людмила», «Половецкие пляски» и многие другие. Эти музыкальные шедевры подарят массу впечатлений как взрослым, так и юным зрителям.

Исполнители

Концерт будет исполнять Государственный Кремлёвский оркестр под управлением талантливого дирижёра Константина Чудовского. Оркестр был основан в 2019 году и объединяет симфонический и духовый составы, а также ансамбль солистов.

Интересные факты о оркестре

Государственный Кремлёвский оркестр активно участвует в значимых мероприятиях государственного и общественного значения. Он провёл концерты в различных городах, включая Мариуполь, Луганск и Сахалин, и выступал на ведущих площадках столицы, таких как Большой зал Консерватории и Московский международный Дом музыки.

Что ожидать в сезоне 2023-2024

В текущем сезоне оркестр планирует множество концертов с участием известных мастеров мировой сцены и молодых талантливых музыкантов. Программы оркестра вызывают большой резонанс среди слушателей и музыкальных критиков, а также привлекают внимание к юбилеям великих композиторов.

Практическая информация

Категория: 6+

6+ Продолжительность: 2 отделения по 40 минут

Не упустите возможность провести незабываемый день с семьёй, погружаясь в мир классической музыки!