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Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин

Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт для всей семьи: «Шедевры мировой классики»

15 ноября приглашаем вас на незабываемый концерт для всей семьи «Шедевры мировой классики». Это удивительное музыкальное путешествие перенесёт слушателей в мир любимых сказок и поэм, погружая их в атмосферу волшебства и ярких эмоций.

Музыкальные шедевры

На концерте прозвучат произведения, которые знакомы каждому: «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством», «Щелкунчик», «Руслан и Людмила», «Половецкие пляски» и многие другие. Эти музыкальные шедевры подарят массу впечатлений как взрослым, так и юным зрителям.

Исполнители

Концерт будет исполнять Государственный Кремлёвский оркестр под управлением талантливого дирижёра Константина Чудовского. Оркестр был основан в 2019 году и объединяет симфонический и духовый составы, а также ансамбль солистов.

Интересные факты о оркестре

Государственный Кремлёвский оркестр активно участвует в значимых мероприятиях государственного и общественного значения. Он провёл концерты в различных городах, включая Мариуполь, Луганск и Сахалин, и выступал на ведущих площадках столицы, таких как Большой зал Консерватории и Московский международный Дом музыки.

Что ожидать в сезоне 2023-2024

В текущем сезоне оркестр планирует множество концертов с участием известных мастеров мировой сцены и молодых талантливых музыкантов. Программы оркестра вызывают большой резонанс среди слушателей и музыкальных критиков, а также привлекают внимание к юбилеям великих композиторов.

Практическая информация

  • Категория: 6+
  • Продолжительность: 2 отделения по 40 минут

Не упустите возможность провести незабываемый день с семьёй, погружаясь в мир классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
14:00 от 800 ₽

Фотографии

Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин

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