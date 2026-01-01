Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Романтика музыкальных шедевров в Московской консерватории

Российский национальный оркестр приглашает вас на захватывающий концерт, где прозвучат шедевры романтической музыки. Под управлением Павла Сорокина, заслуженного артиста РФ и дирижера Большого театра, зрителей ожидает программа, наполненная глубокими эмоциями и прекрасными мелодиями.

Исполнители и программа

В концертной программе примет участие солист Валентин Малинин, талантливый пианист, заслуженно получивший признание как один из наиболее ярких представителей своего поколения. В его исполнении прозвучат:

  • Э. Григ: Фрагменты из музыки драмы Ибсена «Пер Гюнт»
  • С. Рахманинов: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор
  • П. Чайковский: Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»

Творческий маршрут концерта

Концерт начнется с музыкальных фрагментов к драме Ибсена «Пер Гюнт», созданных Эдвардом Григом. Это произведение наполнено светлой пасторальной лирикой и сразу задаст тон всему мероприятию. Затем Валентин Малинин исполнит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, одно из самых популярных произведений норвежского композитора.

Во втором отделении зрители смогут насладиться «Рапсодией на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Это произведение в форме вариаций основывается на теме знаменитого 24 каприса Паганини и сочетает в себе контрастные мотивы, включая мощный Dies Irae.

Завершит концерт симфоническая поэма «Франческа да Римини» Петра Ильича Чайковского, вдохновленная трагической любовной историей из «Божественной комедии» Данте. Это произведение погрузит слушателей в мир глубокой эмоциональной истории.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

*В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

Фотографии

Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

В ближайшие дни

REDO
16+
Хип-хоп
REDO
10 апреля в 19:00 Stereopeople
Билеты
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 апреля в 18:45 Руки вверх!
от 1590 ₽
Золотые хиты 80–90
16+
Поп
Золотые хиты 80–90
25 апреля в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше