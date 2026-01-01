Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

Романтика музыкальных шедевров в Московской консерватории

Российский национальный оркестр приглашает вас на захватывающий концерт, где прозвучат шедевры романтической музыки. Под управлением Павла Сорокина, заслуженного артиста РФ и дирижера Большого театра, зрителей ожидает программа, наполненная глубокими эмоциями и прекрасными мелодиями.

Исполнители и программа

В концертной программе примет участие солист Валентин Малинин, талантливый пианист, заслуженно получивший признание как один из наиболее ярких представителей своего поколения. В его исполнении прозвучат:

Э. Григ: Фрагменты из музыки драмы Ибсена «Пер Гюнт»

Фрагменты из музыки драмы Ибсена «Пер Гюнт» С. Рахманинов: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор П. Чайковский: Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»

Творческий маршрут концерта

Концерт начнется с музыкальных фрагментов к драме Ибсена «Пер Гюнт», созданных Эдвардом Григом. Это произведение наполнено светлой пасторальной лирикой и сразу задаст тон всему мероприятию. Затем Валентин Малинин исполнит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, одно из самых популярных произведений норвежского композитора.

Во втором отделении зрители смогут насладиться «Рапсодией на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Это произведение в форме вариаций основывается на теме знаменитого 24 каприса Паганини и сочетает в себе контрастные мотивы, включая мощный Dies Irae.

Завершит концерт симфоническая поэма «Франческа да Римини» Петра Ильича Чайковского, вдохновленная трагической любовной историей из «Божественной комедии» Данте. Это произведение погрузит слушателей в мир глубокой эмоциональной истории.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

*В программе возможны изменения.