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Шедевры мировой киномузыки. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра престолов
Билеты от 2800₽
Киноафиша Шедевры мировой киномузыки. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра престолов

Шедевры мировой киномузыки. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра престолов

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт в англиканском соборе, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый удивительному жанру киномузыки. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей кино и музыки. Ведь трудно представить себе шедевры кинематографа без музыкального сопровождения, которое передаёт невидимые эмоции и создаёт атмосферу, погружающую зрителя в мир истории.

Музыка, оживляющая кадры

Музыка кинофильма имеет особую силу. Она не только обогащает визуальный ряд, но и становится самостоятельным произведением искусства, которое живёт вне экранов. Знаменитые музыкальные темы, созданные выдающимися композиторами, давно перешагнули границы кинематографа и продолжает вдохновлять как заядлых киноманов, так и истинных ценителей музыки.

Вечер с оркестром

В этот вечер в исполнении Камерного оркестра «Belcanto-orchestra» под художественным руководством Григория Римского прозвучат широко известные произведения, которые напомнят вам о великолепных фильмах и подарят незабываемые эмоции. В программе концерта — сочинения таких композиторов, как:

  • М. Пшибылович
  • М. Строинский
  • Р. Джавади
  • Х. Циммер

Погружение в атмосферу

Не упустите возможность окунуться в романтичную атмосферу, зарядиться позитивом и насладиться музыкой, которая навсегда останется в вашем сердце. Приходите, чтобы насладиться живым исполнением шедевров, которые воплощают дух кино!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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