Шедевры мировой киномузыки. Шедевры Поля Мориа, Джеймса Ласта, Эннио Морриконе, Нино Рота
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет поколения. Концерт в соборе

В этом уникальном концерте прозвучат композиции, знакомые многим с детства. Музыкальный талант легендарных композиторов и аранжировщиков Поля Мориа и Джеймса (Ганса) Ласта раскрылся уже в раннем возрасте. За годы своей плодотворной карьеры они создали десятки всемирно известных эстрадных и кино-хитов и подарили новое звучание многим произведениям других композиторов и фольклорным мелодиям.

Значимые достижения

Гранд-оркестры, созданные музыкантами, стали символом нового стандарта эстрадного исполнения. Они совершали мировые туры, устанавливая рекорды популярности. Например, записи оркестра Джеймса Ласта разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров, а оркестр Поля Мориа мог давать подряд два аншлаговых концерта на одной и той же площадке в один день.

Музыкальные границы

Творческий диапазон этих выдающихся музыкантов охватывает множество жанров — от классики до джаза. В каждом из них они демонстрируют виртуозность и талант, продолжая радовать поклонников своим искусством.

Кинематограф и музыка

Музыка итальянского кинематографа — это неотъемлемая часть современной культуры. Она сыграла значимую роль в искусстве кино благодаря союзам великих режиссёров и композиторов. Примеры сотрудничества, такие как Федерико Феллини и Нино Рота или Серджио Леоне и Эннио Морриконе, продолжают вдохновлять и удивлять зрителей на протяжении десятилетий.

Уникальное звучание

В этом концерте вы услышите как органные, так и оркестровые версии легендарных хитов, признанных во всем мире. Музыка, которую вы услышите, непременно тронет ваши сердца и не оставит равнодушными.

Расписание

11 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

