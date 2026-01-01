Шедевры мировой киномузыки при свечах

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на вечер, где оживают самые узнаваемые мелодии кино. Исполнители подарят вам уникальную возможность насладиться музыкальными темами, ставшими культурными кодами: от эпических произведений до тонких, едва уловимых мотивов, создающих атмосферу незабываемых фильмов.
В свете свечей киномузыка раскрывается по-новому: объёмно и глубоко, вызывая воспоминания о любимых сценах. Этот вечер станет встречей с мелодиями, которые уже живут внутри нас, обеспечивая вам настоящее наслаждение от прослушивания.
В программе примут участие талантливые музыканты:
Антон Коновалов (фортепиано) — выпускник Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Лауреат международных конкурсов и стипендиат Фонда Владимира Крайнева. Коновалов выступал на престижных площадках России и организовал сольный концерт в посольстве Чехии. Основатель оркестра «NEOCLASSIC Orchestra», для которого он создал восемь программ. В настоящее время активно гастролирует по России и за рубежом.
Квинтет «Aurora» — профессиональные музыканты из Екатеринбурга, также выпускники Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, участники различных фестивалей, солисты Свердловского Академического театра музыкальной комедии и Екатеринбургского государственного театра оперы и балета.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.