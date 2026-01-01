Шедевры мировой киномузыки при свечах
Шедевры мировой киномузыки при свечах

Продолжительность 60 минут
О концерте

Музыкальный вечер от компании «Вселенная классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на вечер, где оживают самые узнаваемые мелодии кино. Исполнители подарят вам уникальную возможность насладиться музыкальными темами, ставшими культурными кодами: от эпических произведений до тонких, едва уловимых мотивов, создающих атмосферу незабываемых фильмов.

В свете свечей киномузыка раскрывается по-новому: объёмно и глубоко, вызывая воспоминания о любимых сценах. Этот вечер станет встречей с мелодиями, которые уже живут внутри нас, обеспечивая вам настоящее наслаждение от прослушивания.

Исполнители

В программе примут участие талантливые музыканты:

Антон Коновалов (фортепиано) — выпускник Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Лауреат международных конкурсов и стипендиат Фонда Владимира Крайнева. Коновалов выступал на престижных площадках России и организовал сольный концерт в посольстве Чехии. Основатель оркестра «NEOCLASSIC Orchestra», для которого он создал восемь программ. В настоящее время активно гастролирует по России и за рубежом.

Квинтет «Aurora» — профессиональные музыканты из Екатеринбурга, также выпускники Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, участники различных фестивалей, солисты Свердловского Академического театра музыкальной комедии и Екатеринбургского государственного театра оперы и балета.

Состав квинтета

  • Иван Иванов (скрипка)
  • Александра Цацашвили (скрипка)
  • Наталья Киселева (скрипка)
  • Наталья Смолина (альт)
  • Александр Терещук (виолончель)
  • Валентин Тымчук (контрабас)

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Купить билет на концерт Шедевры мировой киномузыки при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Август
12 июня пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 599 ₽
7 августа пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 599 ₽
22 августа суббота
18:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 599 ₽

