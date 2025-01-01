Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры мировой киномузыки. Орган-саксофон-шоу
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шедевры мировой киномузыки. Орган-саксофон-шоу

Шедевры мировой киномузыки. Орган-саксофон-шоу

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый киномузыке в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит вас в удивительный жанр киномузыки. Это события станут настоящим подарком для всех, кто ценит не только фильмы, но и музыкальное искусство.

Музыка, которая меняет восприятие

Трудно представить себе шедевры кино без их неотъемлемой музыкальной составляющей. Если лишить видеоряд его мелодий, результат окажется значительно менее ярким и запоминающимся. Знаменитые темы, ставшие легендарными, успешноперешагнули границы экрана, покоряя сердца не только киноманов, но и всех истинных ценителей музыки.

Вечер волшебных мелодий

На концерте прозвучат широко известные саундтреки, которые напомнят о драматичных и неожиданных поворотах ярких сюжетов. Каждая мелодия перенесет вас в мир любимых фильмов, пробуждая яркие эмоции и приятные воспоминания.

Окунитесь в атмосферу искусства

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и кино. Откройте для себя романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями на ближайшие дни!

Не упустите возможность стать частью этого чудесного события – ждём вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
20 сентября в 22:00 Standup Café
от 700 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
11 сентября в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1100 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
27 сентября в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше