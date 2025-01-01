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Шедевры мировой киномузыки. Орган-рояль
Киноафиша Шедевры мировой киномузыки. Орган-рояль

Шедевры мировой киномузыки. Орган-рояль

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью кинематографа. Музыка в кино передает эмоции и создает атмосферу, невидимо влияя на восприятие зрителя. Как бы вы себя чувствовали, если бы лишили шедевры кино их музыкального сопровождения? Результат был бы обескураживающим!

Музыка, которая живёт за пределами экрана

Киномузыка давно перешагнула границы экранов и завоевала сердца не только киноманов, но и всех ценителей настоящего искусства. Знаменитые и порой легендарные музыкальные темы, созданные композиторами с мировым признанием, продолжают восхищать публику. В каждом произведении заложены талант и страсть к искусству, что делает их самодостаточными.

Что вас ждёт на концерте

В программе концерта вы услышите широко известные произведения, которые напомнят вам о великолепных фильмах. Эти мелодии подарят вам позитивные эмоции и окунут в романтичную атмосферу. Не упустите шанс насладиться музыкой, которая остаётся в сердце!

Присоединяйтесь к нам, и дайте музыке кино вдохновить вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

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