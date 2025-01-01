Меню
Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Король Лев, Гладиатор, Пираты Карибского моря
Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Король Лев, Гладиатор, Пираты Карибского моря

12+
Концерт, посвящённый киномузыке в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит зрителей в удивительный мир киномузыки. Этот жанр, своим рождением обязан кинематографу, невозможно представить без музыкального сопровождения. Известные шедевры кино теряют свою мощь и выразительность, если лишить их неотъемлемой музыкальной составляющей.

Знаменитые, порой легендарные, мелодии давно прошли за пределы экранов, радуя как преданных поклонников кино, так и всех любителей качественной музыки. Композиторы, создавшие эти незабываемые произведения, вложили в них свой талант и любовь к искусству.

В программе вечера – широкая палитра известных саундтреков, которые вспомнят драматичные и неожиданные повороты ярких сюжетов. Эти мелодии несомненно подарят слушателям отличное настроение и заряд позитива.

Окунитесь в романтичную атмосферу и дайте волю своим эмоциям, наслаждаясь великолепным исполнением оркестра и органа!

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

