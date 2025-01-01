Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Король Лев, Гладиатор, Пираты Карибского моря
Киноафиша Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Король Лев, Гладиатор, Пираты Карибского моря

Шедевры мировой киномузыки: орган-оркестр. Интерстеллар, Король Лев, Гладиатор, Пираты Карибского моря

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт в Петрикирхе, посвященный киномузыке

Концерт посвящён киномузыке – удивительному жанру, своему возникновению обязанных кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыки: если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат потеряет свою магию.

Знаменитые, а порой ставшие легендарными музыкальные темы, давно перешагнули границы экрана, восхищая не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей музыки. Композиторы, создавшие эти произведения, вложили в них свой талант и страсть к искусству кино.

Музыка, которая оживляет сюжеты

В программе концерта прозвучат широко известные саундтреки, напоминающие о драматичных и неожиданных поворотах ярких сюжетов. Эти произведения, исполненные оркестром и органом, несомненно, подарят отличное настроение и позитива.

Окунитесь в атмосферу искусства

Не пропустите возможность окунуться в романтичную атмосферу киномузыки и зарядиться позитивными эмоциями в этот вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
12 декабря в 19:30 У Финляндского
от 1600 ₽
Опера и оперетта
12+
Классическая музыка
Опера и оперетта
13 сентября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
"Шире круг", аб-т №14
8 февраля в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше