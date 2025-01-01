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Шедевры мирового Органа
Киноафиша Шедевры мирового Органа

Шедевры мирового Органа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальные вечера под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии

Орган — это величайший и великолепнейший инструмент, созданный человеческим гением. Он способен выражать эмоции и создавать целые музыкальные миры. Приглашаем вас провести незабываемый вечер в Католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии, где вы сможете насладиться великолепной акустикой и торжественной атмосферой.

В программе — музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов в исполнении старинного органа. Это будет фейерверк эмоций и чудесное настроение, которые подарят вам и вашим близким незабываемые впечатления!

Даты и исполнители

10 мая: Юлия Глазкова (орган)

  • Доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
  • Стажировка в Университете Искусств Берлина (класс профессора Лео ван Дуселаара).
  • Лауреат международных конкурсов, включая конкурс органистов им. Д. Букстехуде (Любек, Германия, 2009).
  • Активно концертирует в России и за границей (Германия, Нидерланды, Финляндия и др.).

Дополнительный исполнитель: Анна Бондарь (колоратурное сопрано)

  • Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
  • Приглашенная солистка Мариинского театра и лауреат Международного конкурса им. Штоколова.
  • Активно выступает на международных и всероссийских мастер-классах.

3 июня: Марина Вяйзя (орган)

  • Главный органист и художественный руководитель Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии.
  • Лауреат международных конкурсов и участник мастер-классов у известных европейских мастеров.
  • Член жюри различных конкурсов органистов и приглашенный артист Мариинского театра.

12 июня: Григорий Варшавский (орган)

  • Выпускник Ленинградской консерватории и преподаватель на кафедре органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского Государственного университета.
  • Органист лютеранской церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге.
  • Активно выступает в России и за границей (Германия, Швейцария, Финляндия и др.).

Информация для зрителей

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 599 ₽

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