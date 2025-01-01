Шедевры мирового Органа

Музыкальные вечера под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии

Орган — это величайший и великолепнейший инструмент, созданный человеческим гением. Он способен выражать эмоции и создавать целые музыкальные миры. Приглашаем вас провести незабываемый вечер в Католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии, где вы сможете насладиться великолепной акустикой и торжественной атмосферой.

В программе — музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов в исполнении старинного органа. Это будет фейерверк эмоций и чудесное настроение, которые подарят вам и вашим близким незабываемые впечатления!

Даты и исполнители

10 мая: Юлия Глазкова (орган)

Доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Стажировка в Университете Искусств Берлина (класс профессора Лео ван Дуселаара).

Лауреат международных конкурсов, включая конкурс органистов им. Д. Букстехуде (Любек, Германия, 2009).

Активно концертирует в России и за границей (Германия, Нидерланды, Финляндия и др.).

Дополнительный исполнитель: Анна Бондарь (колоратурное сопрано)

Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Приглашенная солистка Мариинского театра и лауреат Международного конкурса им. Штоколова.

Активно выступает на международных и всероссийских мастер-классах.

3 июня: Марина Вяйзя (орган)

Главный органист и художественный руководитель Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии.

Лауреат международных конкурсов и участник мастер-классов у известных европейских мастеров.

Член жюри различных конкурсов органистов и приглашенный артист Мариинского театра.

12 июня: Григорий Варшавский (орган)

Выпускник Ленинградской консерватории и преподаватель на кафедре органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского Государственного университета.

Органист лютеранской церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге.

Активно выступает в России и за границей (Германия, Швейцария, Финляндия и др.).

Информация для зрителей

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой!