Шедевры мирового Органа

Музыкальные вечера под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии
Орган — это величайший и великолепнейший инструмент, созданный человеческим гением. Он способен выражать эмоции и создавать целые музыкальные миры. Приглашаем вас провести незабываемый вечер в Католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии, где вы сможете насладиться великолепной акустикой и торжественной атмосферой.
В программе — музыкальные шедевры классики различных эпох и композиторов в исполнении старинного органа. Это будет фейерверк эмоций и чудесное настроение, которые подарят вам и вашим близким незабываемые впечатления!
Даты и исполнители
10 мая: Юлия Глазкова (орган)
- Доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
- Стажировка в Университете Искусств Берлина (класс профессора Лео ван Дуселаара).
- Лауреат международных конкурсов, включая конкурс органистов им. Д. Букстехуде (Любек, Германия, 2009).
- Активно концертирует в России и за границей (Германия, Нидерланды, Финляндия и др.).
Дополнительный исполнитель: Анна Бондарь (колоратурное сопрано)
- Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
- Приглашенная солистка Мариинского театра и лауреат Международного конкурса им. Штоколова.
- Активно выступает на международных и всероссийских мастер-классах.
3 июня: Марина Вяйзя (орган)
- Главный органист и художественный руководитель Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии.
- Лауреат международных конкурсов и участник мастер-классов у известных европейских мастеров.
- Член жюри различных конкурсов органистов и приглашенный артист Мариинского театра.
12 июня: Григорий Варшавский (орган)
- Выпускник Ленинградской консерватории и преподаватель на кафедре органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского Государственного университета.
- Органист лютеранской церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге.
- Активно выступает в России и за границей (Германия, Швейцария, Финляндия и др.).
Информация для зрителей
Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой!