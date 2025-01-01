Шедевры мирового органа в Петрикирхе

Волшебство органной музыки в Петрикирхе

Орган — это величественный инструмент, обладающий невероятной мощью и выразительностью. Под искусными руками музыкантов он превращается в целый оркестр, способный передать самые тонкие эмоции. В этом году у вас есть уникальная возможность насладиться органными шедеврами разных эпох в Лютеранском соборе св. Петра и Павла (Петрикирхе), расположенном в сердце исторического Петербурга.

Концерты, которые нельзя пропустить

25 мая и 8 июня в Петрикирхе прозвучат незабываемые выступления, которые подарят вам чудесное настроение и фейерверк эмоций. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: места с ограниченной видимостью стоят 599 рублей.

Для зрителей, купивших билеты первых трех рядов партера, экскурсия по собору входит в стоимость. Начало экскурсии назначено за час до концерта.

Исполнители

На концерте 25 мая выступит Галина Ельшаева — известная петербургская органистка и штатный органист собора Св. Михаила. Она училась у таких мастеров, как Григорий Варшавский и профессора Й. Труммер и Г. Рост в Университете Церковной и Органной музыки в Граце (Австрия). Галина активно выступает в России и за границей, принимая участие в международных мастер-классах.

Дополнительным исполнителем на этом концерте станет Мария Болтовская (скрипка), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и лауреат международных конкурсов.

8 июня на сцену выйдет Сергей Силаевский — известный петербургский органист и художественный руководитель Собора св. Петра и Павла. Он является лауреатом и призером международных конкурсов и активно участвует в европейских фестивалях под руководством выдающихся музыкантов.

Не упустите шанс

Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от этого музыкального путешествия. Уникальная акустика и чарующая атмосфера Петрикирхе сделают ваш вечер особенным!